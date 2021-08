Bologna: completati da RFI i lavori di impermeabilizzazione del ponte ferroviario su via Zanardi

Ultimati ieri 19 agosto, come da programma, i lavori di impermeabilizzazione del ponte ferroviario su via Zanardi, avviati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) lo scorso 9 agosto, che avevano reso necessarie alcune modifiche al traffico ferroviario.

Oltre 100 i tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici impegnati nel cantiere, con l’ausilio di 20 mezzi d’opera. L’intervento ha comportato la temporanea rimozione dell’intera infrastruttura ferroviaria – binari e massicciata – e il sezionamento della linea di alimentazione elettrica in corrispondenza dei due binari dedicati al traffico sulla linea Bologna – Venezia, per consentire la posa di una speciale guaina impermeabile.

Tre interventi analoghi erano stati realizzati negli scorsi anni in corrispondenza dei binari da e per Porretta, Verona e Milano. Sul ponte ferroviario su via Zanardi corrono infatti ben nove binari di cui due di servizio. Con la fine di questa quarta fase dei lavori si conclude l’intervento di impermeabilizzazione del ponte, realizzato con un investimento da parte di RFI di circa 6 milioni di euro.

Nel pomeriggio del 19 agosto, in anticipo sui tempi previsti, è stato riaperto anche il passaggio a livello di via Zanardi, dopo i lavori di manutenzione avviati anch’essi il 9 agosto. Sono state rinnovate l’infrastruttura ferroviaria e la sede stradale in corrispondenza dell’intersezione strada/ferrovia, sostituite le pedane in gomma e rifatto il manto stradale, per garantire maggiore comfort e sicurezza nell’attraversamento ad auto, cicli e pedoni. Rinnovato anche il sistema di controllo del passaggio a livello, per una più efficace prevenzione dei guasti.