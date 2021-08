Carpi: durante un controllo trovato con alcune dosi di hashish e cocaina

Nella tarda serata del 18 agosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 40enne tunisino, noto alle Forze di Polizia, poiché sorpreso dalla pattuglia in servizio esterno, durante un controllo, con dosi di hashish e cocaina per un totale di circa 13 grammi.

L’equipaggio, notando l’uomo nei pressi di via Leopardi, ha deciso di approfondire gli accertamenti rinvenendo lo stupefacente. Il 40enne dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.