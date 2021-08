Penultimo appuntamento con “Note e Arte nel Romanico”, domenica a San Michele di Fiumalbo

Il penultimo appuntamento della rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” si terrà Domenica 22 agosto 2021, alle ore 17, presso l’Oratorio di San Michele Arcangelo, a San Michele di Fiumalbo. Le protagoniste di questo concerto saranno il soprano Paola Matarrese e Rita Casagrande alla chitarra con il programma “Dante in musica”, uno straordinario omaggio al Sommo Poeta attraverso tutte quelle composizioni che hanno dato una vita musicale ai testi della Divina Commedia.

Paola Matarrese. è uno degli esempi di “divino” eclettismo del panorama musicale italiano: già protagonista del 19° Zecchino d’Oro, “l’angelo bolognese della voce” si esprime con grande disinvoltura sia nel canto lirico e cameristico che in quello musical e pop. Si laurea in Canto Lirico conseguendo il Diploma Accademico di Laurea di II livello con il massimo dei voti e la lode. Dopo varie esperienze di docenza in Accademie e Conservatori di Musica, nel 2019 crea il suo “metodo personale”, il LEV, Liberazione Emozionale della Voce, con il quale forma, allena e supporta tantissimi professionisti della voce cantata e parlata per show e produzioni a livello internazionale.. Dal 2015 tiene lezioni di storia della vocalità del repertorio operistico – cameristico (dal ‘500 al ‘900), legati a percorsi di storia dell’arte, presso l’Università Primo Levi di Bologna e Università Aperta di Imola. Approfondisce da anni la sua competenza tecnico-vocale e fisiologica collaborando con il Prof. Franco Fussi in convegni e pubblicazioni. Spesso invitata per la prassi e la divulgazione dello stile operistico e cameristico italiano, ha tenuto centinaia di concerti in Italia e all’estero grazie ad un vastissimo repertorio in sei lingue, con frequenti incursioni nella lirica contemporanea e numerose prime esecuzioni (C. De Pirro, A. Furgeri, L. Ronchetti, A. Tarabella, A. Melchiorre, R. Tagliamacco, P. Molino, L. Belloni). Ha all’attivo la registrazione di vari CD (Fotogrammi – Film in Musica, La leggenda di Walt Disney, Nova Cantica, Dreaming, Requiem, Consonanze per ABEditore). Nel 2015-2016, selezionata come eccellenza artistico-canora emiliana, partecipa in qualità di soprano al Credem Road Show, spettacolo promosso e finanziato dall’Istituto Bancario Credem, con tappe in prestigiosi teatri, palazzi e ville italiane (Palazzo Corsini di Firenze, Palazzo Re Enzo di Bologna, Palazzo Ducale di Genova, Villa Contarini di Padova, Teatro Bibiena di Mantova). Nel 2018 approda al Teatro La Fenice, in occasione del 10° anniversario della scomparsa del M° C. De Pirro, interpretando, nelle liriche a lei dedicate, la difficile e complessa scrittura vocale del compositore. Dal 2009 cura l’ideazione, la conduzione e la direzione artistica della rassegna musicale A passo di Musica per il Comune di Sasso Marconi (Bo). Nel 2017 progetta e lancia un nuovo format, conducendo e esibendosi in diverse ville storiche italiane nella rassegna “Aperitivi con l’Opera” – comprendere e apprezzare l’opera lirica, con ottimi consensi di pubblico e critica; è stata inoltre recentemente invitata a condurre la finale del Concorso Lirico Internazionale Vox Mutinae “Nicolaj Ghiaurov” al Teatro San Carlo di Modena: accanto ad una giuria composta da prestigiosi agenti lirici ed impresari teatrali, l’avvocato Micaela Magiera, figlia del soprano Mirella Freni.

Rita Casagrande. Nata nel 1978, si è diplomata in chitarra con il massimo dei voti e la lode presso il conservatorio G. B. Martini di Bologna sotto la guida del M° E. Becherucci. Ha seguito corsi di perfezionamento coi maestri F. Bungarten, R. Boucher, M. Norrito, S. Palamidessi, F. Laurent . Ha studiato presso l’Accademia di perfezionamento “G. Regondi” di Bergamo sotto la guida dei Maestri A. Dieci e B. Giuffredi. In quest’ambito ha ricevuto il diploma di merito come miglior allievo effettivo, aggiudicandosi l’incisione di un CD per l’etichetta “Sinfonica” di Milano. Ha frequentato l’Ecole Normale de Music di Parigi sotto la guida del M° Alberto Ponce, dove ha già ottenuto la “Licence Supérieure d’Execution Musicale” e Diplome Superieur de Concertiste con le felicitazioni della giuria. Ha ottenuto il 4° premio al concorso nazionale “Giulio Rospigliosi 2001”; il 3° premio al 6° festival chitarristico “città di Voghera 2001”; il 1° premio al concorso di interpretazione musicale “Genova 2001”; il 2° premio (1° non assegnato) all’11° concorso nazionale “Dino Caravita” nel 2002; il 3° premio al concorso internazionale “F. Sor” nel 2004; il 3° premio al concorso internazionale “Omaggio a Barrios” Savona 2005. Ha collaborato con la prof.ssa A. Morini e il M° A. Guarnieri esibendosi in importanti occasioni legate alla musica contemporanea (Teatro Comunale di Bologna, Istituto Superiore di Musica di Losanna). Ha già all’attivo numerose esperienze concertistiche sia come solista che in formazioni di musica da camera. Nel 1999 ha fondato con la violinista Silvia Tarozzi il duo “Per due voci” che esplora un ampio repertorio classico, contemporaneo e popolare. Fonda nel 2002 il DIA DUO col chitarrista Claudio Scopigno. È membro dell’ Harmonia Guitar Duo che si è aggiudicato il 1° premio all’ 8° festival chitarristico “città di Voghera 2005” ed al 1° concorso internazionale “Arte a 6 corde” Pavullo 2005. Fa parte dell’Eon Guitar Quartet col quale ha inciso un Cd e si è esibita in importanti festival internazionali (Festival Internazionale S. Filippo Neri 2004 Bologna, Turku Guitar Festival 2005 Finlandia; Festival Inter-nazionale di Campobasso 2005, Quito Festival 2006 Equador, Valencia 2009, Festival Internacional de guitarra 2005 -2007- 2010 Ciudad de Mexico; London 2010). Ha inciso per la Sinfonica cd: Roberto Tagliamacco works (2005) e Eon Guitar Quartet (2008). Suona una chitarra del liutaio tedesco Gerhard Schnabl e una del liutaio italiano Luciano Lovadina. È laureata in Scienze Politiche ed ha conseguito l’Abilitazione per l’insegnamento nelle scuole medie ad indirizzo strumentale. Svolge dal 1997 attività didattica presso istituti musicali nella provincia di Bologna, dal 2014 è docente presso le scuole medie ad indirizzo musicale.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero e gratuito. Ricordiamo che i concerti vengono organizzati e realizzati in base alle normative anti-contagio COVID-19