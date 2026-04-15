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Il fascino millenario di Castellarano incontra la magia della narrazione. Il prossimo 17 aprile, il borgo storico si trasformerà in un luogo incantato per la prima edizione della “Notte dei racconti”, un evento organizzato dal Comune di Castellarano per celebrare la fantasia e la lettura.

Tra vicoli caratteristici e scorci suggestivi, la realtà lascerà il passo all’immaginazione. Il cuore pulsante dell’iniziativa sarà la collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Castellarano, vero protagonista di questa edizione: studenti, insegnanti e genitori si faranno narratori, dando vita a un’esperienza che unisce scuola e territorio in un abbraccio culturale unico.

L’evento si snoderà attraverso 13 postazioni narrative sparse nel centro storico. In ogni stazione verrà raccontata una favola diversa, permettendo a grandi e piccoli di riscoprire il piacere antico dell’ascolto e della meraviglia.

Per garantire a tutti la possibilità di partecipare e godere appieno delle storie, la serata sarà organizzata in turni:

Ritrovo: Piazzale antistante la Rocchetta.

Orario di ritrovo: A partire dalle ore 18:30.

Turni di narrazione: Sono previste tre partenze scaglionate alle ore 19:00, 19:30 e 20:00.

L’ingresso è completamente gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per sostenere l’impegno dei ragazzi e per vivere il borgo in un’atmosfera magica e fuori dal tempo.

Il Comune di Castellarano ricorda inoltre ai residenti che, per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, saranno previste alcune modifiche alla viabilità e divieti di sosta nelle aree interessate dal percorso narrativo.