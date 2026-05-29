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Anche nel 2026 torna a Quattro Castella il Festival delle Orchestre Giovanili, un grande classico per la musica giovanile. Organizzato, come di consueto, dall’associazione APS Futuro in Musica, quest’anno andrà in scena sabato 30 maggio dalle 19.30 in piazza Dante a Quattro Castella.

Nell’occasione, si esibiranno cinque formazioni musicali giovanili. Quali? L’Ensemble Jazz49 diretta da Andrea Corradi, la Wind Band del Liceo Musicale Bertolucci di Parma diretta da Isabella Consoli. Poi, gli ensemble tedeschi Ensemble Stabile Saitenlage e Philippinum Orchestra guidati da Martin Weinbrenner e Kuno Wagner, che porteranno nelle nostre colline i giovani musicisti della cittadina gemellata di Weilburg. Infine, l’Orchestra Giovanile Florestano del Conservatorio Peri-Merulo di Reggio Emilia diretta da Gabrielangela Spaggiari e naturalmente l’Orchestra giovanile di Quattro Castella diretta da Davide Castellari.

Lo spettacolo è aperto a tutti dalle 19.30 alle 23.00: il repertorio spazierà dal jazz alla musica classica, dalle colonne sonore dei grandi film alla musica italiana d’autore, fino ai brani più amati della musica rock internazionale. Per chi desidera mangiare e bere nel corso della serata saranno presenti in piazza diversi punti ristoro.

Il Festival delle Orchestre Giovanili trasferisce ogni anno al pubblico la grande energia positiva dei ragazzi, nel linguaggio universale della musica. Coinvolge formazioni di giovani strumentisti provenienti da diverse realtà musicali locali e europee, accogliendole sulle colline di Quattro Castella, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi un’esperienza educativa e formativa. Uno scambio e una condivisione di esperienze e di vissuti, la gioia della scoperta e della conoscenza reciproca, incentivata e valorizzata dalla comune passione per la musica.

Info e aggiornamenti si trovano sui canali Facebook e Instagram di Futuro in musica.