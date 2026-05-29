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Il Prefetto di Reggio Emilia, Salvatore Angieri, a seguito delle istanze presentate dal CODACONS e dalla Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia, che hanno espresso rilievi in merito al concerto del rapper Kanye West previsto per il 18 luglio 2026 presso la RCF Arena di Reggio Emilia nell’ambito del “Pulse of Gaia Festival”, ha convocato il 25 maggio 2026 una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Alla riunione hanno partecipato il Sindaco di Reggio Emilia, il Presidente della Provincia, il Questore, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, il Vicecomandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il Vicesindaco del Comune di Reggio Emilia, il Vicecomandante della Polizia Locale di Reggio Emilia, il Presidente della Società C.Volo S.p.A. e il Presidente della Società Coopservice S.p.A

L’incontro è stato dedicato all’esame dei profili di ordine e sicurezza pubblica connessi al concerto dell’artista statunitense e all’evento di Travis Scott, anch’esso programmato presso la RCF Arena.

Sulla base delle valutazioni emerse nel corso del Comitato e degli ulteriori approfondimenti istruttori relativi agli aspetti di safety e security, il Prefetto ha adottato un provvedimento ai sensi dell’art. 2 del TULPS, disponendo il divieto di entrambi i concerti.

La decisione riguarda due eventi previsti in date consecutive presso la RCF Arena, struttura con una capienza di circa 103.000 spettatori, ed è stata assunta per esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, tenuto conto della stretta connessione temporale tra le manifestazioni e dell’elevato afflusso di pubblico previsto nell’arco di 24 ore. Sulla valutazione complessiva hanno, inoltre, assunto rilievo l’annullamento di precedenti concerti del rapper statunitense in altri Paesi e il concreto rischio di contromanifestazioni.