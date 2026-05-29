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Questa sera, intorno alle 19:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Plessi, a Vignola, a seguito di un incidente stradale. Un’automobile, per motivi ancora da accertare, è uscita di strada e ha urtato una colonnina della rete di distribuzione del gas metano, provocando una fuga di gas. Sul posto, i Vigili del Fuoco hanno tempestivamente messo in sicurezza sia il veicolo coinvolto che l’area circostante. Per ripristinare le condizioni di sicurezza e consentire l’intervento dei tecnici specializzati dell’azienda di distribuzione, si è proceduto all’isolamento della tubatura danneggiata.

Questo ha comportato l’interruzione dell’erogazione del gas a un condominio vicino, composto da 18 appartamenti. Gli abitanti dell‘edificio resteranno momentaneamente senza gas, con il ritorno del servizio previsto per la giornata di domani, una volta completati i lavori di riparazione.