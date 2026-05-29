<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Domenica 31 maggio 2026, sulle rive del fiume Po a Luzzara si svolge la 14esima edizione di INDACO, festival del benessere dal titolo “Nutrirsi di Luce”.

Il tema del nutrimento oggi è molto sentito, il festival vedrà tra i suoi protagonisti esperti di cucina, cuochi, giornalisti e ricercatori.

Il percorso alimentare è personale e cambia nel tempo per ciascuno di noi, ci confronteremo con nutrizionisti, ricercatori e relatori qualificati; tratteremo di autostentamento energetico e coltivazione.

Apriranno la giornata in riva al fiume con concerto all’alba, i sintetizzatori di Alberto Benati e le trombe di Claudio Zanoni dei Ridillo insieme al bagno di suoni di Matteo Gelatti, tutti accordati alla frequenza aurea di 432hetz. Proseguiremo con le attività di yoga, rieri, Bagno nella foresta e innumerevoli trattamenti degli operatori olistici. Saremo immersi tra gli alberi ed i mercatini handmade di qualità. Naturalmente il cibo sarà protagonista con cooking show di Nicola Milazzo a prenotazione, con l’offerta thailandese di Degustibus e cibo tradizionale della “Baia2”.

Fabio Bortesi, ricercatore ed esperto di erbe, ci condurrà nel percorso degli incontri e conferenze con Gilberto Martignoni e Stefania La Badessa.

Nel momento del suggestivo tramonto sul fiume torneranno le danze etniche indiane e l’Acroyoga per terminare la festa con musica e DJ set a 432 hertz di “Infradisco”.

Il festival Indaco è un momento ed un luogo di scambio e di incontro per comprendere la propria realtà e e un’occasione per crescere insieme.