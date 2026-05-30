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Oltre 50 eventi tra piazza, parco Rocca e frazioni. 20 associazioni coinvolte e oltre 200 volontari impegnati. Infine un investimento dell’amministrazione di 20mila euro. Il tutto per animare l’estate a Castelnovo di Sotto. Si tratta di un grande sforzo organizzativo che ha avuto come protagonisti i cittadini e il Comune che lavoreranno per riempire di musica, sport, cultura ed eventi i mesi da giugno a settembre.

In maggio le date da segnarsi saranno il 29 maggio con il “San Biagio street vibes” e il 30 maggio con “I tarocchi di Anna Karenina” nella chiesa della Madonna.

Il 2 giugno ci sarà il Pranzo ai Laghetti di Camporanieri in occasione della festa della Repubblica.

Il 6 e 7 giugno ci sarà la festa di Castelsport in centro storico; dall’8 giugno al 2 luglio andrà in scena il torneo di calcio a 7 su erba organizzato dagli Amatori del Birrino. Il 13 giugno “Escape room” in municipio a cura dell’associazione “Le Rane” e in centro storico punti ristoro e Bombonera per Castelfood a cura delle Botteghe della Rocca. Dal 13 al 28 giugno ci sarà la mostra “Castelnovo tra i colori” nella chiesa della Madonna. Il 15 giugno Leo Ortolani dialogherà con la responsabile delle attività didattiche della biblioteca Panizzi Renza Grossi nella chiesa della Madonna. Il 19 giugno spazio al duathlon di Laghet organizzata da Pedale castelnovese. Il 21 giugno ci sarà la pedalata a Gualtieri con visita a palazzo Bentivoglio organizzata da Meletolè. Il 21 giugno “notte in musica” al campo sportivo di Meletole con l’esibizione di band giovanili di Pop-Rock coordinate da Massimo de Matteis. Dal 22 al 28 giugno ci sarà un torneo di dodgeball al parco Rocca organizzato dai Jumpers. Dal 27 al 29 giugno spazio alla festa dell’Aratura con musica e punto ristoro a Cogruzzo. Il 29 giugno lettura e laboratorio per bimbi dai 4 anni in su con l’autore Gerardo Nicoletti in biblioteca.

La prima iniziativa di luglio sarà il 4 con il “Birrino day” al campo sportivo di Castelnovo di Sotto. Il 6 luglio, nella sala del Consiglio comunale, verrà presentato il podcast di Sara Poledrelli dal titolo “Lampi”. Il 10 luglio al parco Rocca “Albert Ray” con Rockabilly Duo. Il 12 luglio, al parco Rocca, ci sarà lo spettacolo teatrale “La vacca di ferro-Dove volano i trattori” con la regia di Fabio Santandrea. Il 13 luglio farà tappa al parco la rassegna “Baracca e Burattini” con “Fagiolino, Sandrone e il filtro d’amore”. Il 16 luglio “Serata di mezza estate” con la cena in piazza Prampolini e il tributo agli 883 a seguire. Il 23 luglio concerto dei “The blue moon boys” al Parco Rocca. Il 24 luglio, sempre al parco, concerto tributo ai Nomadi con i “Ma noi no”. Il 27 luglio “biblio in bionda” con autori e degustazioni di birre nella biblioteca comunale. Il 30 luglio, al Parco Rocca, verrà proiettato il film “Le assaggiatrici”. Il 31 luglio concerto dei “The hot rods” al Parco Rocca. Inoltre l8, il 15, il 22 e il 29 luglio, la scuola di Ballo Lg Evolution realizzerà esibizioni e baby dance al Parco.

In agosto gli appuntamenti saranno 5. Il primo, dedicato alla comicità, sarà “Burrasca improvvisa”, la commedia dialettale di Mauro Incerti e Andea Zanni che si terrà il 6 agosto al Parco Rocca. Il 7 e l’8 agosto, al campo sportivo di Meletole, ci sarà “Sotto un tetto di stelle” con intrattenimento musicale, punto ristoro a base di pesce e osservazione del cielo stellato. Il 14 agosto Auser Telefono Amico organizzerà la Cena di ferragosto. Il 24 agosto la biblioteca comunale organizzerà il “Board games night” con giochi da tavolo, sia per neofiti che per esperti. Il 27 agosto, al Parco Rocca, ci sarà la commedia dialettale “Una pension da mia normel” del Fnil Bus Theater.

Le iniziative si chiuderanno in settembre con altri 6 appuntamenti. Il 4 e 5 settembre ci sarà la festa del volontariato con l’esibizione della scuola di musica Cepam, il Cabaret e lo spettacolo. In occasione del 35° anniversario dell’associazione Botteghe della Rocca ci sarà, in centro storico, la serata “Prosperosa”. Il 5 e 6 settembre al parco Rocca ci sarà un torneo di calcio a 5. Il 7 settembre la biblio sarà aperta di sera e il 10 settembre, al Parco Rocca, ci sarà il concerto dei “Bassapadana”. L’11 settembre spazio al “City camp” al Parco e, per finire, il 12 settembre, ci saranno esibizioni di arti marziali in centro storico con “Gladiators”.

In tutti questi mesi sarà aperto l’Hadroccafè dalle ore 18 alle 24, a colazione e, il sabato e la domenica, dalle ore 8 alle 13.