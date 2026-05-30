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Si svolgerà venerdì 5 giugno alle ore 9, presso il Castello di Spezzano, la prima edizione del Premio Egidio Pagani, un’iniziativa nata per ricordare una delle figure più importanti della vita politica, amministrativa e sociale di Fiorano Modenese e della provincia modenese.

Il premio nasce da un’idea dell’Associazione Amici di Fiorano, realtà di cui Pagani era presidente, che ha voluto ricordare il suo impegno e la sua figura coinvolgendo la moglie Susanna Sighinol. Da questo primo passo ha preso vita un progetto condiviso che, grazie alla partecipazione di amici, istituzioni, aziende e imprenditori del territorio, si è trasformato in un’iniziativa concreta dedicata alle nuove generazioni.

Grazie alla generosità delle tante realtà che hanno scelto di sostenere il progetto, durante la cerimonia verranno consegnate nove borse di studio agli studenti delle scuole medie di Fiorano e Spezzano, premiando impegno, merito e talento.

Egidio Pagani è stato una figura centrale della comunità fioranese. Nato nel 1950, ha iniziato il proprio impegno pubblico nelle ACLI, entrando poi nel 1975 nella Giunta comunale di Fiorano Modenese come assessore alla Scuola e alla Cultura.

Dal 1980 al 2004 è stato sindaco di Fiorano Modenese per cinque legislature consecutive, accompagnando il paese in anni di grande crescita e trasformazione. Successivamente ha ricoperto per dieci anni il ruolo di assessore della Provincia di Modena, occupandosi di viabilità, mobilità, edilizia e patrimonio.

Terminata l’esperienza amministrativa, Pagani ha continuato a mettersi in gioco: ha ripreso il percorso universitario interrotto in giovane età per dedicarsi alla politica, laureandosi nel 2021, a 71 anni, in Scienze Politiche, Sociali e Internazionali all’Università di Bologna.

Ha inoltre proseguito il proprio impegno sociale organizzando incontri dedicati alla pace, collaborando con le associazioni locali e dando nuova vita all’Associazione Amici di Fiorano, di cui era presidente.

Un percorso caratterizzato da passione civile, desiderio costante di imparare, amore per il territorio e capacità di costruire relazioni, senza dimenticare il forte legame con la Sardegna, terra che ha amato e vissuto per oltre quarant’anni insieme alla moglie Susanna.

Il Premio Egidio Pagani vuole proseguire idealmente il suo impegno attraverso uno dei valori nei quali ha sempre creduto maggiormente: la scuola.

Per Pagani l’istruzione non è mai stata semplicemente un servizio, ma uno strumento fondamentale di inclusione sociale, crescita ed emancipazione. Da amministratore ha sempre sostenuto il valore della formazione e dei progetti educativi, convinto che nessun ragazzo dovesse essere lasciato indietro.

La scuola era per lui il luogo nel quale costruire il futuro: uno spazio capace di accogliere, formare cittadini consapevoli e offrire opportunità attraverso la conoscenza.

Ed è proprio da questa idea che nasce il premio: valorizzare l’impegno e il talento dei giovani, investendo nella comunità e nelle persone di domani.

Alla cerimonia, in programma venerdì 5 giugno alle ore 9 al Castello di Spezzano, saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, del mondo scolastico, delle associazioni e delle imprese che hanno contribuito alla nascita del progetto.

I rappresentanti degli organi di informazione sono invitati a partecipare