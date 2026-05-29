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Lunedì 1° giugno e sabato 2 giugno gli uffici comunali di Fiorano Modenese saranno chiusi, così come la biblioteca e ludoteca al BLA.

Lunedì 1° giugno saranno garantiti i servizi essenziali per concessione loculi e denunce di morte. L’Ufficio servizi cimiteriali sarà reperibile telefonicamente al numero 329 3191683 o alla mail cimiteri@fiorano.it. Mentre per denunce di morte e relative autorizzazioni l’operatore dell’Ufficio di stato civile sarà reperibile in sede (ingresso via A. Ferri, 9) suonando il videocitofono o chiamando i numeri 0536 833223 334 3477589, sempre dalle ore 8.30 alle 12.30.