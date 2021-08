Poesia Festival: tramonto nel nome di Marco Santagata martedì al Sasso di Sant’Andrea a Montecorone

Al grande scrittore e critico letterario originario di Zocca, Marco Santagata, scomparso a novembre 2020, Poesia Festival renderà omaggio martedì 24 agosto presso il Sasso di Sant’Andrea di Montecorone, uno dei luoghi più suggestivi del suo paese natale, colto nella luce del sole al tramonto. Alle ore 19 Roberto Alperoli, Alberto Bertoni e Emilio Rentocchini dialogheranno Nel nome di Marco, con l’intento di restituire un’immagine a tutto tondo dello studioso, del narratore e dell’uomo. Claudio Calafiore, attore e regista, leggerà pagine tratte da Voglio una vita come la mia (Guanda, 2008), romanzo di Marco Santagata in parte ambientato a Zocca.

Marco Santagata (1947 – 2020) è stato uno dei massimi studiosi di letteratura italiana, di Dante e Petrarca in modo particolare. Nei Meridiani Mondadori ha commentato il Canzoniere di Petrarca e ha diretto l’edizione delle opere di Dante. Già docente di letteratura italiana all’università di Pisa e autore di numerose pubblicazioni di storia e critica letteraria, ha pubblicato, tra l’altro, Dante. Il romanzo della sua vita (2012), L’amoroso pensiero. Petrarca e il romanzo di Laura (2014), Il racconto della Commedia. Guida al poema di Dante (2017). All’attività di critico ha affiancato quella di narratore: con il romanzo Il maestro dei santi pallidi ha vinto il Supercampiello 2003 e con Come donna innamorata è stato finalista al Premio Strega 2015. Nel 2020, presso Guanda, è uscita la riedizione ampliata de Il copista, uno dei racconti italiani più belli.

Le letture saranno musicate dalla fisarmonica di Massimo Santostefano, il quale ha all’attivo un’intensa attività concertistica come solista e in formazioni cameristiche ed orchestrali. Ha collaborato con Michele Placido, David Riondino, Franco Petracchi, Luis Bakalov, Elio Pandolfi, Orchestra Sinfonica dell’Europa Unita e tante altre. Numerose le sue apparizioni in film e fiction di successo.

Il Sasso di Sant’Andrea a Montecorone (Zocca) è un affioramento di roccia arenaceo-calcarea di origine sedimentaria e rappresenta un’emergenza di elevato interesse paesaggistico-ambientale. Originato circa 25 milioni di anni fa da antichi bacini marini, è stato modellato nel tempo dagli agenti atmosferici che ne hanno determinato l’aspetto attuale.

Ambiente ideale per diverse specie di rapaci, dalla sua sommità si può godere un ampio panorama che abbraccia la vasta distesa della pianura Padana e la vallata di Montecorone.

Ritrovo ore 18 presso la piazzetta su via Braglie a Montecorone. Da qui si raggiungerà il Sasso insieme a piedi, dalla carrozzabile sterrata.

Aperitivo “al sacco” (crescentine, biscotti e bottiglietta d’acqua) a cura di Associazione Risorgimonte.

Per questo evento non sono previste sedie, è quindi consigliato munirsi di coperta e/o cuscino.

Gli eventi di Poesia Festival ’21 sono a ingresso libero e gratuito con posti distanziati nel rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del Covid-19

