Una lettrice ci segnala un problema per la colonia felina vicino all’Ospedale di Sassuolo

“Il Comune di Sassuolo favorisce la cultura della tutela e del benessere degli animali, facilitando in tal modo la relazione uomo-animali in città, si occupa delle colonie feline, della derattizzazione e disinfestazione delle aree pubbliche, oltre che degli interventi di contenimento della diffusione della zanzara tigre”.

Così si legge sul sito del comune.

In questi giorni soni sono stati rasi a zero i cespugli che facevano un po’ d’ombra alle cucce, costruite dai volontari, per i pochi gatti della colonia riconosciuta dal comune, che si trovava vicino alla carreggiata che sale verso la collina, zona est ospedale. Ora i gatti non hanno più un posto dove mangiare senza friggere sotto il sole.

Il taglio del verde è stato fatto per motivi conosciuti (gentilissima spiegazione U.R.P), ma non condivisibile, visto che su intimazione del comune si è danneggiata una colonia felina riconosciuta dal comune stesso.

(lettera firmata)