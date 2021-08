Modifiche alla viabilità a Fiorano, previsti numerosi interventi nei prossimi giorni

Per lavori di potatura, nella sola giornata di domani 26 agosto sarà istituito il senso unico alternato, regolato da movieri, in via Cameazzo n.79. A causa del montaggio, poi, di una struttura per la celebrazione delle funzioni religiose all’aperto, è disposta la chiusura – con divieto di sosta e rimozione forzata – di Piazzale S. Giovanni Paolo II, lo spazio antistante il Santuario fioranese. Questo fino a lunedì 13 settembre.

Dati i lavori di posatura cavi per conto di Enel, dalle ore 8.00 del 27 agosto alle ore 18.00 del 3 settembre è previsto il restringimento stradale con senso unico alternato di via 4 novembre. Possibili momentanee chiusure della strada durante i lavori.

Per lavori sulla rete idrica, invece, saranno istituiti sia il restringimento stradale con senso unico alternato in via Antica Cava e in via dell’Elettronica, che il divieto di sosta in prossimità della rotatoria di via Crociale e via Cameazzo (per allestimento area cantiere). La segnaletica sarà ben visibile anche nelle ore notturne o di scarsa visibilità. L’ordinanza sarà in vigore dal 30 agosto al 30 ottobre.

In ultimo, per il concerto dei Tazenda previsto per domenica 29 agosto, è decisa la chiusura di via Vittorio Veneto, di via Andrea Doria, della strada di collegamento via A. Doria e via della Vittoria, e via Silvio Pellico. Questo dalle 20.30 fino a mezzanotte di domenica.