Per il periodo estivo alcuni servizi del Comune di Fiorano Modenese cambiano orario.

Dal 5 luglio al 6 settembre 2025 compresi, i servizi Demografici, presso lo Sportello del Cittadino, con ingresso in via Ferri, 9, resteranno chiusi nella giornata di sabato. Dal lunedì al venerdì l’orario di apertura è: 8.30 – 12.30 e il giovedì anche dalle 14.00 alle 17.00. Per le denunce di morte e relative autorizzazioni nella giornata di sabato è possibile contattare l’ufficio o il numero 334 3477589.

Anche per i servizi cimiteriali il sabato è garantita la reperibilità telefonica (329 3191683) dalle 8.30 alle 12.30.

Il BLA (biblioteca, ludoteca e archivio storico) sarà chiuso il sabato, nel mese di luglio e dall’11 al 16 agosto 2025.

Dal 1° al 31 luglio gli orari di apertura della ludoteca comunale saranno il lunedì dalle 16.00 alle 19.00, il martedì dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00; quelli della biblioteca Paolo Monelli dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00. Termine per accesso al prestito ore 18.50.

Casa Corsini e le attività collegate saranno chiuse per dal 11 al 22 agosto.