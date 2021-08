Riaperto a Bologna il tratto di Tangenziale

Alle 9:50 circa, sulla Tangenziale di Bologna, è stato riaperto il tratto compreso tra lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e lo svincolo 5 Quartiere Lame verso la A14 Bologna-Taranto precedentemente chiuso a causa dell’incidente avvenuto al km 11 che ha visto coinvolti un’autovettura ed un mezzo pesante. A seguito dell’evento una donna di 86 anni ha perso la vita ed una di 52 è rimasta ferita, pare in modo non grave (ricoverata al Maggiore in codice 2).

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Al momento il traffico transita su una corsia e si registrano code in direzione della A14 Bologna – Taranto.

Gli utenti diretti verso la A14 Bologna-Taranto, dopo l’uscita allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi potranno percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame.