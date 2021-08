Inaugurato oggi ad Albinea il festival Libr’Aria

E’ stata inaugurata, alle 16.30 di oggi, al parco dei Frassini, la 13esima edizione di Libr’Aria.

Il secondo giorno del festival, sabato 27 agosto, sarà dedicato in particolare alla scienza. La giornata di sabato 28 agosto si aprirà alle 9.30, al parco, con “Che caldo che fa”: esperimenti per prevedere che tempo farà, con Luca Malagoli e in collaborazione con il Museo della Bilancia di Campogalliano. Alle 9:45 “Ortiche nel parco, una passeggiata disegnata”: laboratorio con Marina Girardi per bimbi dai 5 ai 9 anni. Alle 11, in sala civica, la scienza sarà protagonista con “Perché la Terra ha la febbre? Alla scoperta del clima” con Elisa Palazzi, fisica e climatologa. Alle 11.15 e alle 17 “Scatole di felicità” al parco con l’illustratrice belga Claude K. Dubois e Francesca Archinto.

Alle 16.30, al parco, l’incontro per ragazzi e adulti dal titolo “Ritratti dell’infinito” con il superospite Piergiorgio Odifreddi. Filosofo, logico, divulgatore, saggista, Odifreddi racconterà le connessioni tra la matematica, la scienza e il sapere in ogni sua forma. Alle 18, in sala civica, “Storia di Luis Sepulveda e del suo gatto Zorba”: un incontro con Ilide Carmignani, la traduttrice italiana delle opere dello scrittore cileno. Alle 20.45, al parco, “Sfoglia le foglie”: racconti per musica e figure, con Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani. Alle 22:15, in sala civica, “Notturno Fuorilegge. Zucchero e sale” con la redazione che intervisterà la scrittrice correggese Benedetta Bonfiglioli.

Domenica 29 agosto si aprirà alle 10, in biblioteca, con “Colazione con le storie” per i bambini dai 2 ai 5 anni. Sempre alle 10, al parco, laboratorio di esplorazione e disegno con Irene Penazzi. Alle 11, in sala civica, “Nero e la fioraia”: da Canossa a Sarajevo per raccontare di guerre e partigiani con Sonia Maria Luce Possentini. Alle 16.15 laboratorio dei disegni volanti con Irene Penazzi; alle 16:30, in sala civica,“Akim Corre”: incontro con l’illustratrice Claude K. Dubois e, alle 17:45, “FilaFiaba”: canti, incanti, risi e sorrisi, con Lucia Donadio e Chiara Ticini e le musiche dal vivo di Gaetano Nenna del Teatro dell’Orsa.