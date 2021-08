Roller Hockey Scandiano, Nicolò Busani è tra i 10 azzurri della Nazionale Italiana Under 19

Partirà per il Portogallo anche Nicolò Busani, dopo il biglietto staccato dal giovanissimo Alessandro Uva: è uno dei confermati atleti della Nazionale Italiana Under 19. E’ il secondo hockeysta rossoblu a raggiungere il traguardo di una maglia azzurra, un importante record in quanto l’ultimo scandianese in Nazionale risale nel 2000 quando fu convocato Davide Salvarani. Un “double” di rilievo per il Roller Hockey Scandiano che sta per rivivere la qualità di fine anno 80 a quando in pochi anni erano stati convocati Gatti, Poli e Soncini (classi 1971-1972), quest’ultimi anche campioni europei.

Nicolò, appena 18enne da tre mesi, con la casacca rossoblu ha vinto uno scudetto Under 15 e ha conquistato il secondo posto in Under 17 nel 2019 e quarto posto in Under 19 nel 2021. Alla prima convocazione in azzurro da parte del CT Alessandro Bertolucci, è riuscito a raggiungere la conferma definitiva, entrando tra gli otto esterni che rappresenteranno l’Italia Under 19 ai Campionati Europei 2021 a Paredes (Portogallo) dal 7 all’11 settembre, in concomitanza con la rassegna degli Under 17, dove sarà presente Alessandro Uva. Gli azzurrini si ritroveranno per l’ultimo raduno la prossima settimana per poi partire tutti insieme, sabato 4, da Milano per la cittadina portoghese a qualche decima di chilometri dalla città di Porto.

L’ultimo rossoblu che deve ancora lottare per la maglia azzurra è Matteo Vecchi, il portierone dello Scandiano, che dovrà conquistarsi un posto nel ballottaggio finale con i veneti Fongaro e Pavan. La decisione avverrà ad inizio della prossima settimana, quando tutti i 10 giocatori osserveranno l’ultimo raduno.

Questi i convocati:

Alessandro Amatulli, Nicola Cannato dell’AFP Giovinazzo; Alberto Cabiddu e Mattia Maldini del Follonica Hockey; Nicolò Busani e Matteo Vecchi (portiere) dell’RH Scandiano; Pietro Agostini del Breganze Hockey; Matteo Biasini del Bassano 1954; Matteo Cardella del Sarzana Hockey; Filippo Fongaro (portiere) del Valdagno Hockey; Niccolò Pavan (portiere) del Thiene Hockey