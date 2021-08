Minaccia automobilista con mattarello: denunciato a Pianoro

I Carabinieri della Stazione di Pianoro hanno denunciato un 59enne italiano per minaccia e porto di armi od oggetti atti ad offendere. E’ successo durante un controllo alla circolazione stradale che i militari stavano facendo in via Nazionale.

Alla vista della pattuglia, un’automobilista con tre passeggeri a bordo che si stava dirigendo a Pianoro si è fermata improvvisamente, dicendo che un uomo alla guida di una BMW di grossa cilindrata la stava pedinando, dopo averla minacciata con un mattarello durante una discussione che avevano avuto qualche minuto prima per una manovra di sorpasso azzardata. Intercettato dai Carabinieri della Stazione di Pianoro, l’autista della BMW è stato identificato in un 59enne italiano. Sottoposto a una perquisizione veicolare, l’uomo è stato trovato in possesso del mattarello che è stato sequestrato dai militari.