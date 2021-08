Torna ad Albinea la fiera della Fola con spettacoli, mercatini, arte musica e divertimento

Da venerdì 3 a lunedì 6 settembre ternerà ad Albinea la Fiera della Fola, con un programma ricchissimo di spettacoli, mercatini, arte, giochi, musica e divertimento. La kermesse è organizzata da Comune e Pro Loco e, per accedere all’area (luna park compreso), negli orari di svolgimento della manifestazione, sarà obbligatorio essere in possesso della certificazione verde, cioè il green pass che attesti almeno di aver effettuato la prima dose di vaccino, la guarigione dal Covid) oppure essere in possesso del risultato negativo di un tampone molecolare effettuato nelle 48ore precedenti. Il Green pass non sarà richiesto ai minori di 12 anni e a coloro che non hanno potuto vaccinarsi per motivazioni mediche dimostrate da certificazione.

La fiera aprirà i battenti alle 20 di venerdì 3 settembre con il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato a cura del consorzio Com.Re.

Sabato 4 settembre, alle 19.30, in piazza Cavicchioni, si terrà lo spettacolo di capoeira e videodance “Concentrica – Flashmob”. Si tratta di un appuntamento di partecipazione e condivisione per tutti.

La capoeira è un’arte marziale di origine Brasiliana, confusa spesso per una danza, grazie al continuo movimento di tutto il corpo. Nata dagli schiavi africani, deportati in Brasile per mano dei portoghesi dove per attuare le loro ribellioni, usavano questi colpi rotatori e aerei. Per non destare sospetti durante gli allenamenti dissimularono i veri e propri combattimenti con movimenti eleganti come una danza. Si tratta di un progetto CONCENTRICA – WELCOM2020 a cura di C.P.D. Let’s Dance, in collaborazione con l’associazione Arte in Arto AP, il coordinamento generale dell’associazione culturale Cinqueminuti APS e del Consorzio Oscar Romero e il contributo della Fondazione Manodori. Alle 20 tornerà il mercatino dell’antiquariato e, alle 21, in piazza, spettacolo comico “Vernice Fresca” del grande Duilio Pizzocchi. La prenotazione per assistere all’evento è obbligatoria contattando lo 0522.590232, oppure scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it. Nel suo spettacolo il comico bolognese proporrà una carrellata di esilaranti personaggi: un imbianchino ferrarese visto varie volte al Maurizio Costanzo Show, un improbabile camionista comparso a Zelig off e Circus e tanti altri ancora.

Domenica 5 settembre verrà ufficialmente inaugurato, e sarà possibile visitarlo dalle 10 alle 12, il “Museo più piccolo del Mondo. Storie che pesano”, collocato all’interno della ex pesa pubblica in piazza Cavicchioni. L’edifico conterrà i piccoli cimeli storici raccolti e racconterà le tantissime storie del territorio, che il più delle volte hanno risvolti e protagonisti internazionali.

Alle 11, in piazza Cavicchioni, verrà inaugurato il nuovo pullmino pulmino per il trasporto disabili donato alla Croce Verde dall’azienda albinetana Fluid-Press. Dalle 9 alle 24 sarà presente il mercato ambulante e, dalle 18 alle 21, al parco dei Frassini, spazio a “Scombussolo. Giochi per tutti” con partecipazione libera, ma nel rispetto delle norme anti-Covid. Alle 18 tornerà il mercatino dell’antiquariato. Alle 21, sempre in piazza Cavicchioni, sarà con “Due tempi. Serata di danza contemporanea sotto le stelle”. Si tratta di un “primo tempo” dedicato alla #balera con le danze per i “nostri tempi” della durata di 20 minuti (progetto di Tommaso Monza e Claudia Rossi Valli, coreografie di Tommaso Monza, Claudia Rossi Valli, con Claudia Rossi Valli di Set Natiscalzi DT) e di un “secondo tempo”, #SIN:Androgyn, di circa 30 minuti (supervisione Mario Coccetti, con Laura Borghi, Caterina Ghirotto e Sofia Zanetti, produzione Associazione Culturale Cinqueminuti APS e compagnia S Dance Company). quest’ultimo sarà un trilogo d’esplorazione tra mascolinità e femminilità, nella ricerca di una parità di genere tanto desiderata. Tra movimenti decisi, aggressivi, lotte di predominio, il tango affonda le sue radici nella composizione coreografica del lavoro rivoluzionando le regole del tango stesso trasferendo, a differenza della versione originaria, tutto il potere nelle mani della donna che diventa parte dominante e attiva della danza. Un incontro tutto al femminile, uno scambio di esperienze, emozioni e sinergie che sublimano l’incontro stesso ad un livello spirituale e viscerale superiore. Un inno all’indipendenza, all’emancipazione e alla riflessione personale che possa permettere la scoperta del proprio se senza retaggi culturali.

La prenotazione è obbligatoria al numero 0522.590232 (biblioteca@comune.albinea.re.it).

Sempre domenica andrà in scena, in diverse location albinetane, “Note oltre i confini. Musica da camera con vista”. Alle 11, a Villa Arnò, ci sarà la possibilità di visitare il giardino con “Arte in Orto” Aps e alle 12 si potrà assistere al concerto “Note distillate” del quartetto d’archi Nous con musiche di Mozart. Alle 16, al Borgo del Balsamico (Villa Rossi), lo stesso quartetto, con Giovanni Bietti, proporrà “Mozart e l’Italia”. Alle 18.30, nella chiesa della Madonna dell’Uliveto, “Vedere e ascoltare” con la proiezione de “Il quartetto tardo-romantico”, che fa parte dell’undicesima puntata di Musica da Camera con vista, girata nel settembre 2020. Alle 20.30, sempre nella chiesa della Madonna dell’Uliveto, “Sonate e fantasie tra Settecento e Ottocento” con Pablo Hernan Benedì al violino e Alice Baccalini al pianoforte. Per assistere ai concerti la prenotazione è obbligatoria e l’ingresso a pagamento. Per informazioni e biglietti consultare il sito www.quartetandfriends.net, telefonare al 348.4419400 o scrivere a pozzi.anna47@gmail.com.

Lunedì 6 settembre sarà l’ultimo giorno della fiera. Alle 20 tornerà il mercatino di artigianato e antiquariato e, alle 21, in piazza Cavicchioni, il “Fnil Bus Theater” metterà in scena la commedia dialettale “Tre uomini… e una bionda tinta”. La prenotazione obbligatoria al numero 0522.590232 o scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it.

Inoltre dal 3 al 6 settembre sarà attivo il luna park in piazzale Lavezza. Sabato e domenica, dalle 19.30, Pro Loco proporrà la degustazione di prodotti tipici locali da asporto e ristorante con posti limitati nel rispetto delle norme anti-covid.

In sala civica si terrà la mostra fotografica “Storie appese” a cura del gruppo fotografico “Fuori dal coro”. L’inaugurazione sarà venerdì 3 settembre alle ore 18.30. La mostra sarà visitabile dall’1 all’8 settembre.

In caso di maltempo gli spettacoli previsti si terranno nella sala civica di via Morandi 9.