Festa dello Sport il 4 e 5 settembre a Fabbrico

Dopo una lunga chiusura finalmente i lavori di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport sono finiti e questo prezioso polo sportivo può essere riaperto; le Associazioni sportive dopo tanti mesi di chiusure e riaperture travagliate, vogliono ricominciare l’attività sportiva e formativa; la cittadinanza, sente la necessità di uscire, di tornare a fare esercizio fisico e di socializzare: la Pro Loco, il Comune e le Associazioni Sportive hanno unito tutto ciò e ne è uscita l’idea di una festa dello sport per il 4 e il 5 settembre fatta di diversi momenti volti a coinvolgere tutta la popolazione: una comunità che da sempre riconosce quanto lo sport sia importante per un giusto equilibrio fisico e psichico.

Sabato 4 alle 9 del mattino per gli amanti delle camminate e della bicicletta ci sono 2 possibilità con partenza da Piazza Vittorio Veneto: una biciclettata in campagna a cura del Velosport oppure una camminata per i parchi cittadini a cura del Gruppo Podisti, in entrambi i casi sono percorsi di una oretta, non competitivi, adatti a famiglie ed a persone di ogni età da poter fare in sicurezza e tranquillità.

Alle 11,00 importante momento istituzionale in Via dello Sport per l’inaugurazione del Palazzetto, con possibilità visite all’interno.

Sotto il porticato la mostra fotografica “Lo sport a Fabbrico nel 1900”, mostr ache ripercorre con foto e cenni storici, le tappe delle varie discipline sportive praticate nel secolo scorso nel nostro paese.

Per tutto il pomeriggio esibizioni a cura delle Associazioni sportive Fabbricesi sia all’esterno che all’interno del Palazzetto, intrattenimenti per bambini e scuola di manutenzione della bicicletta.

Alla sera nel cortile dell’Oratorio cena dello Sport con menu accattivante con prodotti a km 0, su prenotazione al 3407982267 e a seguire in Piazza Vittorio Veneto concerto live gratuito delle CAGNE PELOSE, affermato gruppo Rock dialettale, che a Fabbrico chiude il Tour estivo “Mascarena tour”.

Domenica 5 sarà la giornata dedicata al Calcio, 10^ torneo Città di Fabbrico riservato alla categoria esordienti anno 2009. Per tutta la giornata a Fabbrico occasione di incontro per centinaia di ragazzi di tutto il nord Italia ed a sera la finale e proclamazione della squadra vincitrice.