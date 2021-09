Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 3 settembre

Cielo parzialmente nuvoloso per il transito di nubi medio-alte, più compatte durante il pomeriggio in particolare sui rilievi dove potranno verificarsi anche brevi e locali piogge o rovesci. Temperature senza variazioni di rilievo; minime attorno a 17 gradi lungo la costa, 15/16 gradi nei centri urbani e di qualche grado inferiori nelle aree di aperta campagna. Massime attorno a 29/30 gradi nelle zone di pianura interne e 26/27 gradi lungo la costa. Venti deboli in prevalenza orientali al mattino tendenti a divenire meridionali durante il pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)