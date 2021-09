Guastalla: aperto il bando per richiedere contributi per l’acquisto di libri di testo scuole secondarie di 1’ grado

Guastalla: aperto il bando per richiedere contributi per l’acquisto di libri di...

Per l’anno scolastico 2021/2022 il Comune di Guastalla, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 26 del 8/8/2001, ha emanato il bando per l’erogazione del contributo regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Il bando è aperto da oggi, lunedì 6 settembre e scade il 26 ottobre 2021.

Il Servizio pubblica istruzione del Comune di Guastalla è a disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni in merito, osservando il seguente orario di apertura al pubblico:

martedì e giovedì dalle 8:30 alle 13:30, tel.: 0522-839753 – email: s.re@comune.guastalla.re.it

oppure