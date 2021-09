In arrivo la settimana gratuita della scuola tennis dello Sporting

La TOP School di Sassuolo inizia la nuova stagione invitando i ragazzi dal 2003 al 2014 a partecipare alla settimana gratuita, affiancati da Istruttori federali, da lunedì 13 settembre fino al venerdì 17. Tutti i giorni: dalle 15:00 alle 16:15 per i nati dal 2003 al 2010, dalle 16:30 alle 17:30 per i nati dal 2015 al 2017 e dalle 17:45 alle 19:00 per i nati dal 2011 al 2014

Tante le novità di quest’anno, nuovi progetti didattici e collaborazioni importanti per dare un insegnamento di alto livello.

Tutti possono partecipare gratuitamente e venire al circolo a provare, anche senza attrezzatura che sarà fornita a bordo campo.

Per info contattare la Segreteria Sportiva al 0536.852331

La Scuola sarà svolta nei campi dello Sporting a San Michele dei Mucchietti e non più anche nei campi del Circolo C.A. Dalla Chiesa dove per sei anni lo Sporting ha gestito la scuola tennis, portandola da zero allievi fino ad arrivare a circa 70 allievi dell’ultima stagione, un successo pianificato e arrivato anche grazie al lavoro del Maestro Paolo Rotteglia che lo Sporting ringrazia.