Martedì 7 settembre a Scandiano l’incontro dal titolo “Ogni vita è preziosa e degna di essere salvata”

RESQ People Saving People, organizzazione umanitaria salpata il 7 agosto scorso con una nave di soccorso in missione nel Mediterraneo centrale, organizza martedì 7 settembre alle ore 20.45 l’incontro dal titolo “Ogni vita è preziosa e degna di essere salvata”. L’incontro, in programma presso il Centro Bisamar di Scandiano (via Beucci, 84) ruota attorno al concetto che ogni vita è unica, irripetibile ed è un valore da rispettare.

Un pensiero sempre più attuale e ricorrente in questi giorni popolati dalle le immagini disarmati dall’Afghanistan o da quelle che riguardano le rotte mediterranee dove tantissime persone cercano di raggiungere il nostro Paese su imbarcazioni di fortuna. È importante ascoltare, conoscere, cercare di capire, apprendere. L’intento della serata, intervallando musica e parole, è proprio questo: condividere il cammino di Resq dall’inizio del progetto, approfondire la prima missione dei giorni scorsi nel mar Mediterraneo, dove sono state salvate 166 persone e aprire lo sguardo alle prospettive future.

Durante l’evento interverranno: Gherardo Colombo, ex magistrato e Presidente Onorario di RESQ; Luciano Scalettari, giornalista e Presidente di RESQ; Michela Sfrondini, attivista di ResQ, Anna Grisi, volontaria nella prima missione di ResQ.

Per partecipare è necessario esibire all’ingresso il green pass cartaceo o digitale.