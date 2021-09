Medaglie e record personali per il vignolese Alberto Venturelli a Ferrara

Che la gara fosse in avanti o all’indietro o in salto i Campionati Uisp di Atletica Leggera su Pista del vignolese Alberto Venturelli sono stati un autentico trionfo. Sul Campo Scuola di Ferrara, il 37enne tesserato per l’Atletico Borgo Panigale era impegnato in quattro gare, nelle quali ha portato a casa altrettante medaglie e record personali.

Due argenti conquistati nei 200 metri piani sia nel retrorunning maschile sia nei 200 metri tradizionali nella categoria M35 e due bronzi arrivati dai 1000 mt nel retrorunning maschile e dal salto in lungo categoria M35.

Una nota particolare per i 1000 metri in retro dove si sono registrati tempi di grande valore con il toscano Andrea Bardini vincitore con un crono monstre di 3’57” seguito dal pluricampione iridato Paolo Tarabella che ha chiuso in 4’11” e Alberto Venturelli in 4’25” col quarto classificato a 1’21” dal podio.

“Un piccolo miracolo costruito in soli 6 mesi” lo ha definito sui social Venturelli che non ha dimenticato di ringraziare la famiglia, il Coach Francesco Guerra “regista della preparazione”, il Team Correre per Sempre e l’Atletico Borgo.