Bologna, nasce Casa Zecchino: arte, musica e percorsi per tutta la famiglia

Sabato 11 settembre si apre a tutti i bambini e alle loro famiglie un nuovo mondo di Antoniano pensato appositamente per loro, per affiancarli e sostenerli nella loro crescita: Casa Zecchino – Liberi di sbagliare.

L’esperienza di Zecchino d’Oro – punto di riferimento nazionale nell’ambito della musica e dell’intrattenimento a misura di bambino – e quella del Centro Terapeutico di Antoniano nell’accompagnare i bambini e le loro famiglie nel loro percorso di sviluppo sociale e cognitivo si uniscono per dare vita ad un nuovo mondo in cui bambini e genitori possano crescere insieme attraverso musica, arte e teatro. Un mondo dove ogni giorno tutti i bambini potranno essere liberi di crescere scoprendo cose nuove, un luogo sicuro per tutta la famiglia.

«L’attenzione ai più piccoli, mettendo a frutto il talento dei giovani e creando un ambiente di crescita sano, sereno e che rispetti i bisogni di tutti i bambini, è da sempre, accanto al sostegno dei più fragili, una delle anime che danno vita ad Antoniano», spiega il direttore dell’Antoniano fr. Giampaolo Cavalli.

«Con Casa Zecchino – prosegue – vogliamo creare un luogo ancora più accogliente per i bambini, ma anche per i loro genitori; uno spazio in cui, attraverso il canto, la danza e il teatro si potrà conoscere le proprie attitudini e crescere sereni con gli altri. Un luogo dove imparare ad essere sé stessi ed accettarsi, inseguendo la propria passione e non la perfezione».

Proprio questa è l’essenza della campagna Liberi di sbagliare, lanciata da Antoniano e Zecchino d’Oro.

«Liberi di sbagliare rappresenta lo spirito con il quale ogni bambino e ogni bambina dovrebbero coltivare la propria passione – conclude fr. Giampaolo Cavalli – La nostra idea è quella di valorizzare la particolarità di ciascuno per esaltarne la ricchezza e farne un’opportunità. Casa Zecchino è davvero per tutti: per chi vuole coltivare il proprio talento, ma anche per chi vuole semplicemente divertirsi su un palco, con un microfono o le scarpette da ballo. La passione conta più di qualsiasi altra cosa».

L’obiettivo è lo sviluppo, in bambini e adolescenti, delle competenze emozionali e relazionali necessarie per gestire efficacemente le proprie relazioni interpersonali, attraverso le potenzialità della musica, del movimento e del divertimento. Competenze che oggi più che mai, dopo due anni di restrizioni, hanno bisogno di essere esercitate, riscoperte e riadattate al contesto in cui, grandi e piccoli, si trovano a crescere. Casa Zecchino pensa, infatti, anche ai grandi con attività e laboratori dedicati a mamme e papà: anche loro hanno bisogno di una mano per crescere, per superare i dubbi e le difficoltà.

«L’ambizione – commenta Annarosa Colonna, medico in Neuropsichiatria infantile, che collabora con il Centro Terapeutico di Antoniano – è quella di creare uno spazio culturale accogliente per tutta la famiglia, in cui lo sviluppo della persona sia sostenuto e accompagnato dalle forme di espressione in genere, attraverso attività nelle quali i bambini e ragazzi, ma anche i loro genitori, sono invitati a conoscere le competenze e ad applicarle direttamente attraverso giochi e stimoli».

I CORSI. Ai tanti corsi di danza, teatro e canto per bambini da 0 a 14 anni, si aggiungono nuovissimi laboratori per tutta la famiglia, in cui grandi e piccini, genitori e figli possano giocare con la voce, con gli oggetti quotidiani che producono suoni, costruirne e inventarne di nuovi con l’aiuto delle tecnologie. «Tutte queste attività – conclude la dottoressa Colonna – agiscono sugli stati d’animo più profondi e sulle emozioni; diventano nutrimento per la mente e strumento per sviluppare le potenzialità espressive e creative dei bambini e degli adulti».

I corsi prenderanno il via lunedì 27 settembre, ma sabato 11 settembre ci sarà uno speciale open day per iniziare a conoscere il mondo di Casa Zecchino. Tutte le attività di Casa Zecchino si svolgeranno in piena sicurezza e nel rispetto delle norme sanitarie.

Maggiori informazioni ed elenco completo dei corsi sul sito: www.antonianobologna.it

Per info su Antoniano onlus: www.antoniano.it

Per info su Zecchino d’Oro: www.zecchinodoro.org