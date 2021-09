Seta spa, Nicolini designato per la conferma alla presidenza

Per la presidenza di Seta spa, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, in vista dell’assemblea di coordinamento dei sindaci dei Comuni modenesi soci, convocata per venerdì 10 settembre dalla Provincia, ha designato Antonio Nicolini, 62 anni, per una conferma dopo la nomina dello scorso anno in seguito alle dimissioni di Andrea Cattabriga. Sarà l’assemblea di coordinamento dei sindaci a proporre le nomina del presidente.

Alla designazione da parte del sindaco di Modena si è arrivati dopo l’avviso pubblico del Comune di luglio, con la presentazione della sola candidatura di Nicolini. Lo stesso percorso dello scorso anno quando vi fu anche l’audizione da parte delle commissioni consiliari in seduta congiunta.

Esperto di mobilità e trasporti, Nicolini era dirigente del settore Programmazione e progettazione dei servizi dell’Agenzia per la mobilità di Modena dopo essere stato in passato responsabile del servizio autofiloviario di Atcm spa.