Il Consorzio Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP partecipa alla Fiera ‘IMeat’ di Modena

Dopo Cibus il Consorzio Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP è pronto per la settima edizione di IMeat di Modena, l’evento di punta dedicato agli operatori delle carni: dalle macellerie alle gastronomie fino alla ristorazione specializzata. La Fiera si svolgerà dal 12 al 14 settembre negli spazi di Modena Fiere. Il Consorzio sarà presente nel padiglione C stand C10.

“Dopo la partecipazione a Cibus – commenta Andrea Petrini, direttore del Consorzio del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP – siamo entusiasti di proseguire la nostra attività di promozione in fiera, soprattutto in occasione di un evento importante per il settore delle carni come IMeat. Nel corso della tre giorni incontreremo in presenza tanti operatori del settore e condivideremo con loro l’eccellenza del nostro marchio, le nostre idee ed i progetti che abbiamo per il futuro. Crediamo che iMeat, così come accaduto negli anni precedenti, sia un’occasione unica di confronto e riflessione per tutti operatori del comparto della carne. Incontri e relazioni possono aiutare nella creazione di strategie positive per il nostro settore che si evolve guardando ad un futuro aperto e innovativo”.

IMeat Moderna: il settore della carne guarda al futuro. Unica fiera nazionale ‘business to business’, IMeat rappresenta ogni anno un appuntamento irrinunciabile per i lavoratori del comparto della carne, da coloro che operano nelle macellerie al dettaglio e nelle gastronomie, fino agli addetti della ristorazione specializzata. Un confronto sul futuro dell’intero settore capace di aprire collegamenti tra allevatori e produttori di carni di alta qualità con il mondo della macelleria con lo scopo di creare una sinergia costruttiva e innovativa.