Sensi unici alternati su due ponti a Villa e Ventasso

La Provincia di Reggio Emilia informa che la prossima settimana, per garantire la sicurezza della circolazione stradale e delle condizioni di lavoro durante l’esecuzione di prove e indagini diagnostiche, su due ponti dell’Appennino si viaggerà a senso unico alternato, regolato da semaforo o da movieri, e con limite di velocità a 30 km/h.

Entrambi i lavori saranno eseguiti dalla Experimentations srl di Corciano e sono propedeutici a interventi di ripristino e di messa in sicurezza che saranno effettuati sui due ponti. Il primo cantiere riguarderà da martedì 14 a giovedì 16 settembre – dalle 7.30 alle 19.30 – il ponte della Sp 19 sul torrente Secchiello, in comune di Villa Minozzo.

Da venerdì 17 settembre, prove ed indagini diagnostiche saranno invece svolte – dalle 8 alle 19 – sul ponte della Sp 15 sul rio Goredo, in comune di Ventasso.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.