L’assemblea dei soci modenesi di Seta propone la conferma di Nicolini a presidente dell’azienda

L’assemblea dei sindaci modenesi di Seta candida Antonio Nicolini alla presidenza la società che gestisce il servizio pubblico locale nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

L’incontro dell’assemblea si è svolto venerdì 10 settembre in video conferenza su iniziativa della Provincia di Modena.

Nicolini, 62 anni, è l’attuale presidente di Seta, dallo scorso anno dopo le dimissioni di Andrea Cattabriga; la proposta è scaturita dall’avviso pubblico del Comune di Modena per la designazione.

Nel corso dell’assemblea i soci hanno sottolineato la positiva disponibilità di Nicolini a ricoprire un ruolo che in questa fase di pandemia risulta ancora più delicato e la sua esperienza, insieme allo sforzo di Regione ed enti locali per il potenziamento dei mezzi pubblici, offre tutte le garanzie; i sindaci hanno evidenziato anche che in occasione dell’avvio dell’anno scolastico occorre comunque monitorare la situazione per affrontare eventuali problematiche puntuali rafforzando ulteriormente il servizio dove necessario, come garantito dalla Regione, oltre ai 60 mezzi aggiuntivi per Modena già previsti.

Nicolini è stato dirigente del settore Programmazione e progettazione dei servizi dell’Agenzia per la mobilità di Modena (Amo), dopo essere stato in passato responsabile del servizio autofiloviario di Atcm spa.

L’indicazione espressa dall’assemblea dei sindaci modenesi sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea di tutti i soci pubblici di Reggio Emilia e Piacenza e di Tper-Herm che si riunirà nei prossimi giorni.