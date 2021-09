Bologna: ancora un arresto per spaccio

I Carabinieri della Stazione Bologna hanno arrestato un 45enne nigeriano, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo ieri sera durante un servizio di controllo del territorio che i militari stavano facendo in via Centotrecento.

Sottoposto a una perquisizione personale mentre si trovava in sella a una bici, il 45enne è stato trovato in possesso di 90 grammi circa di droga (70 grammi di hashish e 20 grammi marijuana) e 1.300 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provenienti dall’attività illecita dello spacciatore, gravato da precedenti di polizia. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 45enne nigeriano è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.