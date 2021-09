Vezzano: Nuova linea di autobus per portare gli studenti al polo scolastico di via Rosselli

Una nuova tratta con partenza da Casina / Bocco e capolinea al Polo Scolastico in via Rosselli (Istituti Zanelli e Motti). Nell’imminenza dell’inizio del nuovo anno scolastico SETA ha inserito, a seguito di un proficuo confronto con i Comuni di Vezzano e Quattro Castella, la nuova corsa del mezzo pubblico. La corriera farà sosta in tutte le fermate sulla SS63 del territorio vezzanese e castellese, facendo sì che i tanti ragazzi residenti, che frequentano le scuole di via Rosselli, possano beneficiare di un trasporto diretto verso le loro sedi scolastiche, senza dover transitare da Reggio capoluogo e cambiare tratta.

Ecco il Link Seta con orari e fermate: https://www.setaweb.it/linee_re/2021_dal_13.09.2021/3B44.pdf

Come per tutte le altre corse, nello schema presente sul sito di SETA, viene indicato il solo orario di fermata a La Vecchia e nel capoluogo, con la dicitura “Vezzano-Pinetina”, ma la corriera sosterà anche nelle altre fermate. Per richieste di informazioni aggiuntive è possibile visionare il sito di SETA.

L’amministrazione vezzanese ringrazia per la fattiva collaborazione la direttrice dell’Agenzia per la Mobilità Cecilia Rossi e gli assessori di Quattro Castella, Sabrina Picchi e Danilo Morini, con cui è stato condiviso il percorso.