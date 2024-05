Domenica 5 maggio a Vezzano sul Crostolo torna l’appuntamento della primavera vezzanese con la Festa dell’Asparago Selvatico organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con EZ Emanuela Zannoni, APS Vezzano e Dintorni ProRE e Associazioni Vezzanesi.

Dopo il successo dello scorso anno, il programma della manifestazione ripropone i “Laboratori del Gusto” per gustare, imparando a conoscere, i prodotti della nostra terra.

Novità dell’edizione 2024, tante proposte per gli amanti delle attività outdoor: escursione a piedi, giro in bicicletta, per i piccoli possibilità di provare il brivido dell’arrampicata e molto altro.

Dalle ore 9 apertura del mercato agro-alimentare, dell’artigianato, degli artisti dell’ingegno, degli enti no profit (e molto altro) intermezzato dall’esposizione di auto d’epoca e di trattori d‘epoca del Gruppo Gamae e Rombi d‘epoca. Allo stesso orario apertura del mercatino vintage “Riusare per restaurare” dell’Unità Pastorale Vezzano sul Crostolo – Puianello, finalizzato alla raccolta fondi per il restauro della torre campanaria della chiesa vecchia di Montalto.

L’inaugurazione ufficiale della XVII edizione della Festa dell’Asparago Selvatico avrà luogo nel Parco Paride Allegri, accanto alla Biblioteca Comunale, alle ore 9.30. A seguire apertura dei “Laboratori del Gusto” con l’incontro “L’asparago selvatico e i gessi vezzanesi” a cura dell’Arch. Giuliano Cervi.

Alle ore 10, nel Parco Paride Allegri, la Play Area aprirà ai piccoli e grandi amanti del divertimento con la parete d’arrampicata a cura dei volontari del CAI R.E., i giochi di una volta, i kart a pedali, scocca la tua freccia, battesimo della sella, giri in carrozza, e alle ore 11 si arricchirà con il Mercatino dei più piccoli – cambio, scambio, compro giochi e molto altro. Alle 10.30, nella Palestra Comunale, la partita di basket under 13 femminile della Go Minibasket ASD.

Alle 10.30 partenza della “Camminata della salute: l’asparago selvatico e i gessi vezzanesi” guidata da Giuliano Cervi di ProNatura che rientra anche nelle iniziative di sensibilizzazione promosse da LILT R.E. con Legambiente. I partecipanti sono invitati ad indossare un indumento rosa. Al termine della camminata, alle ore 12, negli spazi della Biblioteca Comunale aperitivo e dialogo “Corretta alimentazione e stili di vita” con il Dott. Ermanno Rondini.

In Sala Civica alle ore 10.30 avrà luogo la presentazione del volume dell’Arch. Luigi Croci “Vezzano in cartolina” con inaugurazione dell’omonima mostra realizzata con la collaborazione del fotografo Simone Lugarini.

Ore 11.30 Apertura aree ristoro della Festa: in Piazza della Vittoria “Piccola osteria selvatica” a cura del Centro Sociale I Giardini e “Made in Germany” mentre nella Zona sportiva “Mordi e Fuggi” a cura di Circolo don Primo Mazzolari, US Vezzano, Vezzano e Dintorni ProRE e “Magna so e tes” a cura della Polisportiva La Vecchia.

Il pomeriggio si arricchirà di nuove attività: alle 14.30, nel Parco Paride Allegri, Pompieropoli a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Sezione RE ODV e allo stesso orario partenza della pedalata lungo la Ciclopedonale della Via Matildica a cura di Maxent, con ritrovo vicino all’insegna del Parco.

Alle ore 15, lungo la ciclopedonale vicino alla pista di atletica, inaugurazione della casa per api solitarie ed altri insetti utili all’ambiente e consegna degli attestati ai bambini delle classi 2° e 3° elementari di Vezzano al termine del progetto di educazione ambientale “Il fantastico mondo delle api” realizzato con contributo di IREN.

Nel parcheggio della zona sportiva, presso lo stand del CEAS Rete Reggiana, dove dalla mattina verranno distribuiti i larvicidi contro le zanzare tigri, alle ore 16 il laboratorio per bambini “Zanzara tigre: chi sei?”.

Alle ore 17, nell’area dei Laboratori del Gusto, la premiazione della 2° edizione della Gara del salame e della Gara della torta di tagliatelle nostrana mentre alle 18 presso l’area ristoro della zona sportiva “Musica al tramonto” a cura della Polisportiva La Vecchia.

Grande chiusura dei Laboratori del Gusto alle ore 18.30 con lo show del taglio della forma di Parmigiano Reggiano della Latteria La Campola.

Per partecipare ai Laboratori del Gusto è obbligatoria la prenotazione 349-0942482 – tipicodelparco@gmail.com