Atleti olimpici e paralimpici ospiti all’Open Day dell’Istituto di Montecatone

Si arricchisce di giorno in giorno l’elenco degli atleti ospiti dell’Open Day dell’Istituto di Montecatone, in programma sabato 18 settembre.

E’ arrivata in queste ore la conferma della presenza di Stefano Oppo (foto), bronzo olimpico a Tokio 2020 nella specialità Pesi Leggeri di canottaggio. Venticinquenne originario di Oristano, Oppo milita nel Gruppo Sportivo Carabinieri e pratica canottaggio a livello agonistico dal 2010. Nel corso della sua carriera ha partecipato a un mondiale Junior, tre campionati del mondo Under 23, quattro campionati europei, quattro campionati del mondo e due Olimpiadi (Rio 2016 e Tokio 2020), ottenendo prestigiosi riconoscimenti.

In ambito paralimpico, molti atleti appena tornati da Tokio 2020 hanno garantito la loro presenza. Primo tra tutti Giovanni Achenza (foto), leggenda dello sport Paralimpico che a Tokio 2020 ha conquistato il bronzo nel Paratriathlon. Assieme a lui il nuotatore Luigi Beggiato, fresco vincitore di un bronzo nei 50 rana e di un argento nei 100 stile libero per la categoria S4, assieme ad Angela Procida, nuotatrice di Castellamare di Stabia di ritorno dal Giappone con un quinto posto nei 50 dorso S2. Sempre da Tokio 2020 arriverà Carola Semperboni (dressage).

A rappresentare il basket una icona come Fabio Raimondi, per 10 anni capitano della nazionale di basket in carrozzina, con partecipazioni alle paralimpiadi di Atene 2004 e Londra 2012.

Non ha voluto far mancare la sua presenza l’emiliano Massimo Croci, istruttore di Tiro a Segno a Montecatone, che in carriera vanta anche una partecipazione a Rio 2016.

Gli sportivi saranno coinvolti in una tavola rotonda su Sport e Disabilità moderata da Claudio Arrigoni, giornalista della Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera da sempre impegnato sul tema della disabilità e del mondo paralimpico, autore della recente pubblicazione “Ribelli – Personaggi e storie della Paralimpiade” edito dal Corriere della Sera.

L’Open Day di Montecatone sarà preceduto in mattinata dalla camminata “Montecatone nel Cuore” che partirà dall’Autodromo di Imola per giungere proprio all’Istituto di Montecatone. Le iscrizioni sono ancora aperte, tutte le informazioni sono sulla pagina Facebook della Fondazione Montecatone e sul sito dell’Istituto di Montecatone.

Ospite d’onore della manifestazione sarà Antonio Casanova, il mago di Striscia la Notizia che si esibirà alle 12,00.

All’Open Day ha garantito la sua presenza anche Giancarlo Marocchi, testimonial della Fondazione Montecatone. Durante la giornata il pubblico potrà provare diverse discipline olimpiche, come Tiro con l’Arco, Tennistavolo e Tiro a Segno, affiancati dagli istruttori di Montecatone.