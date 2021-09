Cielo irregolarmente nuvoloso per la presenza di nubi alte e stratificate; nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno. Temperature in ulteriore lieve aumento con valori molto superiori alla media del periodo. Minime attorno a 18-19 gradi, ma con valori inferiori nelle aree extra-urbane; massime attorno a 31-32 gradi nella pianura interna, 28 gradi sulla costa. Venti deboli e variabili, tendenti a divenire meridionali in serata. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)