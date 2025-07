Inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso del mattino e soprattutto dal pomeriggio aumento della nuvolosità con rovesci e temporali, localmente di forte intensità, soprattutto sulle pianure settentrionali e temporaneamente sull’appennino romagnolo. Fenomeni in esaurimento in serata con transito di nubi medio-alte.

Temperature minime in calo con valori tra 21 e 23 gradi nei centri urbani; massime in aumento soprattutto sul settore romagnolo per di venti di caduta, comprese tra 31 e 34 gradi.

Venti prevalentemente da sud-ovest deboli/moderati con rinforzi e raffiche sui rilievi, in particolare lungo il crinale e temporaneamente sulla pianura romagnola. Raffiche di direzione variabile legate anche ai fenomeni temporaleschi.

Mare poco mosso. Aumento del moto ondoso in serata al largo.