Grande successo per l’ottava edizione del Festival della Fiaba. Nel 2022 il tema protagonista del festival sarà “La resa”

Anche quest’anno il festival è riuscito a portare tanti spettatori ad assistere alle narrazioni delle fiabe, conferenze, performance artistiche e concerti. Un appuntamento che vuole essere anche un momento conviviale insieme, nella splendida e caratteristica location del Filatoio e dintorni.

Un’edizione che ha registrato il tutto esaurito con spettacolo e iniziative al completo, nel rispetto delle norme anti Covid.

La manifestazione, unica in Italia perché pensata per un pubblico adulto ha celebrato, insieme agli spettatori, “la gioia” e l’anno prossimo si prepara per “La resa”, tema scelto per la nona edizione che si terrà al Filatoio nel 2022.

“La resa… questo tempo ci ha portato ad arrenderci, – dichiara la direttrice artistica del Festival, Nicoletta Giberti – che non significa mollare ma accogliere quello che la vita, nella sua perfezione, ci porta. Accogliere le ombre, accogliere noi stessi senza paura, fluire ed evolvere, attraverso il contatto: un atto di fede che ci ricorda che tutto è perfetto così come è!”

Il Festival della Fiaba è patrocinato dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Modena, oltre che dell’Università di Bologna, dipartimento di Scienze dell’Educazione.

Per informazioni e dettagli sul festival: www.festivaldellafiaba.com