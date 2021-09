Chiusure programmate sulla A14 e sul Raccordo di Piacenza sud R49

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di giovedì 16 e venerdì 17 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in uscita per chi proviene dalla A1 MIlano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Fiera o di Castel San Pietro.

Sul Raccordo di Piacenza sud R49, per consentire programmati lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, sarà completamente chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata e in uscita, dalle 5:00 di sabato 18 alle 5:00 di lunedì 20 settembre, in modalità continuativa.

In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Basso Lodigiano o di Fiorenzuola sulla A1 Milano-Napoli, o la stazione di Piacenza ovest sulla A21, di competenza S.A.T.A.P.