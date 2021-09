Al via “il cantiere aperto” confronto con i cittadini per la definizione dei nuovi organismi di partecipazione dei quartieri reggiani

Al via “il cantiere aperto” confronto con i cittadini per la definizione...

Giovedì 23 settembre, con la prima delle assemblee pubbliche di quartiere in programma, prende il via la seconda fase del percorso di ascolto e confronto con la città promosso dal Comune di Reggio Emilia sui futuri organismi di partecipazione territoriale da attivare per “sopperire” all’abolizione delle Circoscrizioni voluta dal governo nel 2010 e ripristinare quindi più efficaci e puntuali forme di dialogo con i quartieri. Alle assemblee pubbliche si aggiungeranno, nelle prossime settimane, anche una serie di workshop tematici e di approfondimento sui temi della democrazia partecipativa, anche attraverso l’ascolto di esempi e testimonianze di percorsi già avviati in altre realtà locali, per consentire una partecipazione più informata e competente possibile. Si tratta quindi di un vero e proprio “cantiere aperto” che, tramite le assemblee pubbliche e gli incontri di approfondimento punta a promuovere una riflessione più attenta e consapevole su nuove forme di partecipazione civica e democratica da parte dei cittadini.

“Come promesso inizia una fase di incontri dal vivo per illustrare la proposta base di nuovi organismi di partecipazione territoriali fatta nel luglio scorso – dice l’assessore alla Partecipazione Lanfranco de Franco – In questi mesi abbiamo incontrato le associazioni del territorio e stiamo tuttora raccogliendo i suggerimenti e le proposte online dei cittadini: adesso, con l’arrivo dell’autunno, inizia la fase “calda” del percorso che ci porterà nei prossimi mesi a formulare una proposta finale al Consiglio comunale, che avrà l’ultima parola. L’obbiettivo è quello di costruire luoghi di confronto, informazione e consultazione con cittadini e associazioni sulle politiche di quartiere, utili all’amministrazione per programmare meglio e in maniera collaborativa e partecipata le proprie politiche”.

Saranno cinque appuntamenti – uno per ciascun quadrante della città e per il centro storico – dedicati ad approfondire e analizzare gli aspetti del progetto generale, con l’obiettivo di far maturare il dibattito pubblico e preparare al meglio il terreno per il lavoro politico e deliberativo che spetterà alla Commissione e quindi al Consiglio comunale. La prima assemblea pubblica è in programma giovedì 23 settembre, alle ore 20.45, al Laboratorio aperto dei Chiostri di San Pietro: per iscriversi è necessario collegarsi alla pagina www.comune.re.it/consulte. Gli incontri successivi si svolgeranno, sempre allo stesso orario, secondo il seguente calendario: 30 settembre al Centro Insieme (via della Canalina 19); 7 ottobre al Centro sociale Primavera, a Masone (via Francesco Bacone, 19); 14 ottobre al Circolo Arci Pigal (via Errico Petrella 2) e, infine, 21 ottobre al Circolo Arci Cadè (via Ottavio Lavagna 5).

LA CONSULTAZIONE ONLINE – Fino al prossimo 15 ottobre sarà inoltre possibile partecipare online alla stesura del testo base del futuro Regolamento, che andrà a disciplinare i rapporti tra il Comune e i diversi organismi di rappresentanza territoriale (Comitati di quartiere, Consigli d’ambito e Consulta cittadina dei quartieri). Collegandosi online alla pagina www.comune.re.it/cittacollaborativa, i cittadini potranno infatti avanzare proposte, integrazioni, modifiche alla prima stesura del documento pubblicata sul sito del Comune. È possibile intervenire con due tipologie di azioni: inviando un commento, ovvero un testo libero che esprime un parere, anche critico, argomentato, oppure un emendamento, cioè un testo che riscrive, del tutto o in parte, quello proposto.

Per partecipare è necessario essere in possesso di Spid o Cie (carta d’identità elettronica).

L’obiettivo è di arrivare in autunno ad una stesura definitiva del testo da sottoporre al Consiglio comunale in tempi utili per avere i nuovi organismi territoriali attivi nel 2022.

INFO – La modalità di partecipazione online prevede il possesso di SPID, il sistema di identità digitale. Tutte le informazioni per ottenerla sono consultabili all’indirizzo www.comune.re.it/spid. Per assistenza alla compilazione si può contattare l’Urp ComuneInforma e concordare un appuntamento: comune.informa@comune.re.it e tel. 0522 456660 – lunedì dalle 9.30 alle 13.00 – da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.