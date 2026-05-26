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Cresce ancora attraverso il 5×1000 il grande abbraccio della comunità reggiana alla Fondazione GRADE. I dati relativi alle dichiarazioni 2025 certificano infatti un nuovo record: raccolti 543.088,71 euro grazie a 15.364 firme, in netto aumento rispetto al 2024, quando le scelte erano state 14.231 per un totale di 443.941 euro.

Numeri che confermano il profondo legame tra il GRADE e il territorio e che permettono alla Fondazione di consolidare il proprio ruolo tra le realtà del terzo settore più sostenute a livello nazionale. Anche quest’anno il GRADE si conferma primo nella provincia di Reggio Emilia, quinto in Emilia-Romagna e 83° in Italia su 95.980 associazioni beneficiarie del 5×1000.

“È un risultato che ci emoziona profondamente e che rappresenta una straordinaria dimostrazione di fiducia da parte della nostra comunità – commenta il presidente della Fondazione GRADE, Francesco Merli –. Ogni firma è un gesto concreto di vicinanza alla sanità pubblica reggiana, all’Ematologia e al Centro Onco Ematologico della nostra città. Un gesto semplice ma dal valore enorme, che ci permette di continuare ad investire in cure, ricerca e tecnologie “.

Il sostegno raccolto attraverso il 5×1000 contribuirà ai progetti di innovazione tecnologica, assistenza e ricerca sostenuti dalla Fondazione, a partire dalla nuova campagna “Dona risonanza al futuro”, promossa per l’acquisto di una nuova Risonanza Magnetica 3 Tesla destinata a tutta la provincia di Reggio Emilia.

“Dietro ogni firma ci sono persone, famiglie, volontari e aziende che scelgono di camminare al nostro fianco – aggiunge la direttrice Valeria Alberti –. A tutti loro va il nostro più sincero ringraziamento”.

Nata oltre trentacinque anni fa per sostenere il reparto di Ematologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, la Fondazione GRADE continua oggi a rappresentare uno dei principali punti di riferimento della solidarietà sanitaria reggiana, grazie a una rete di sostenitori che anno dopo anno investe nella qualità delle cure e nell’innovazione della sanità pubblica.

In occasione dei 10 anni del CORE, la Fondazione GRADE invita inoltre tutta la cittadinanza a partecipare ad una serata speciale di musica ed emozioni. Il 10 giugno al parco dello Spallanzani, andrà in scena il concerto di Elio “La rivalutazione della tristezza”.

Un appuntamento pensato per celebrare insieme un traguardo importante. Per informazioni e prenotazioni: info@grade.it.