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Si è svolto sabato 23 maggio a Camposanto, uno degli appuntamenti conclusivi del progetto “Armonia educativa” della Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli”. «Si è trattato – spiega la direttrice della Fondazione “Andreoli”, Silvia Biasini – di una grande opportunità di crescita e inclusione, che ha coinvolto oltre 250 studenti delle scuole di tutti i comuni dell’Area Nord di Modena. Data la sua valenza, il progetto ha ottenuto il sostegno della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle azioni finanziate dal Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027».

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno dato vita a gruppi musicali, cori, bande e orchestre scolastiche, valorizzando la musica come esperienza sociale e culturale condivisa. Sono nati cori extrascolastici (“Step by Step” e “Voci Bianche” nelle scuole primarie “Castelfranchi” di Finale Emilia, “Giannone” di Camposanto e “Masi” di Cavezzo), un’orchestra d’archi (scuola primaria “Alighieri” e scuola secondaria di primo grado “Montanari” a Mirandola), bande scolastiche (scuole secondarie di primo grado “Papa Giovanni XXIII” di San Prospero, “Pascoli” di San Felice su Panaro e “Zanoni” di Concordia) e il gruppo rock “Insieme con la Musica” (scuola secondaria di secondo Grado Liceo “Morandi” di Finale Emilia).

Con “Armonia educativa” la musica d’insieme diventa uno strumento concreto per promuovere partecipazione, collaborazione, ascolto reciproco, senso di appartenenza e crescita personale. Nel progetto (pensato per accogliere anche studenti con disabilità, DSA, BES e situazioni di fragilità sociale) ha avuto particolare rilievo l’attenzione all’inclusione, alla non discriminazione e alle pari opportunità. Fondamentale è stata la collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ausl di Modena.