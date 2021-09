Tennis: torneo nazionale terza categoria maschile e femminile, lo Sporting piglia tutto

Bottino ricco per gli atleti dello Sporting Club Sassuolo che nel torneo di casa, riservato a giocatori e giocatrici di terza categoria, hanno ottenuto ottimi risultati.

Sui campi in sintetico del sodalizio sassolese, che hanno visto l’epilogo della manifestazione martedì scorso con la disputa delle finali, tre atleti del Club di Via Vandelli hanno ottenuto due primi posti ed un secondo posto.

Nella categoria femminile Francesca Marmiroli e Giulia Castelli, hanno dato vita ad una finale storica. Non era mai successo, infatti, che due atlete dello Sporting Club Sassuolo si giocassero il gradino più alto del podio, così come non era mai successo che addirittura quattro giocatrici dello Sporting disputassero gli incontri di semifinale. Oltre alle finaliste, anche Demi Reggianini e Ferri Beatrice sono state protagoniste delle semifinali. Nella finalissima, comunque, ad avere la meglio è stata la Marmiroli che ha dovuto faticare non poco contro la Caselli, il punteggio di 7/5 6/4 al termine dell’incontro è eloquente.

Nella categoria maschile Ludovico Candrini Gibertini ha incrociato la racchetta con Luca Migliorini della Meridiana, dando vita ad una finale ben giocata ma tutta a senso unico in favore di Candrini Gibertini che ha chiuso con un perentorio 6/2 6/2. Anche in questa categoria, comunque, lo Sporting ha piazzato ben tre giocatori alle semifinali, oltre al vincitore anche Giacomo Bruzzi e Marco Toschi hanno ben figurato, se non altro per il fatto che per giocarsi le semifinali sono praticamente partiti dall’inizio del tabellone.

Per questi ottimi risultati tutto lo staff tecnico dello Sporting Club Sassuolo ha espresso grande soddisfazione, soprattutto per l’ottimo lavoro che si sta svolgendo all’interno della Scuola Tennis che è anche Top School riconosciuta dalla Federtennis.