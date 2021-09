Con il concerto di Mario Biondi si chiude, sabato 18 settembre, la stagione estiva scandianese

Con il concerto live di Mario Biondi si conclude sabato prossimo 18 settembre alle ore 21 nella suggestiva cornice di piazza Fiume a Scandiano la stagione estiva scandianese iniziata lo scorso 6 giugno che ha visto l’alternarsi tra la Rocca dei Boiardo e piazza Fiume nel centro della città di proposte culturali rivolte a fasce di pubblico differenti.

L’evento è una collaborazione tra ATER Fondazione e l’Amministrazione comunale, biglietto unico 15 euro. Per accedere al concerto sarà obbligatorio il Green Pass, e sarà necessario indossare la mascherina anche al posto per tutta la durata del concerto.

L’ingresso in piazza Fiume sarà consentito a partire dalle ore 20, l’inizio del concerto è previsto per le ore 21.

“Il concerto di Mario Biondi” – spiegano rispettivamente Matteo Nasciuti Sindaco e Matteo Caffettani Assessore alla città attiva di Scandiano – “chiude una ricca programmazione estiva realizzata anche grazie alla collaborazione di ATER Fondazione che quest’anno è partita a inizio giugno e di settimana in settimana ha proposto in Rocca e in piazza Fiume appuntamenti di teatro ragazzi, musica, circo contemporaneo, proiezioni cinematografiche, teatro. Abbiamo chiamato questa rassegna “ScandianoLive 2021. Aspettando festivaLOVE” per dare continuità alla qualità di una manifestazione che rimane uno dei cardini della programmazione culturale della nostra Amministrazione e per lanciare uno sguardo speranzoso alle programmazioni future che speriamo possano tornare presto alla normalità. Vi aspettiamo numerosi quindi sabato prossimo 18 settembre a Scandiano, dove come sempre nell’organizzazione dell’evento verranno rispettate tutte le regole previste per la sicurezza del pubblico comprese le attuali disposizioni anti Covid 19″.

La data di Scandiano è uno degli appuntamenti che questa estate hanno impegnato Mario Biondi in Italia e all’estero. Il nuovo album “Dare” si compone di sedici brani: dieci inediti, due remix e quattro cover di grandi classici jazz e soul (Strangers in the Night di Frank Sinatra, Cantaloupe Island di Herbie Hancock, Jeannine di Eddie Jefferson e SomedayWe’llAll Be Free di DonnyHathaway).

Il titolo si può leggere sia in italiano che in inglese (“to dare”, osare). “Ho trovato un’importante sintonia fra le due parole”, sottolinea l’artista. “Ho scoperto che il dare è un atto di grande curiosità, di forza e di coraggio. Intanto non sai mai quanto sia giusto quello che dai, se la persona che riceve stia ricevendo la cosa giusta. Quindi, per dare, si rischia di osare tanto. Io credo di averne fatto nella mia vita una sorta di mantra, di modus vivendi”.

A giugno è uscita una nuova versione del brano “Lov-Lov-Love” contenuto in “Dare”, una rivisitazione dell’originale magistralmente suonata dagli Incognito ad opera di Piparo, produttore e disc jockey siciliano ex membro dei Ti.Pi.Cal, che ne varia le sonorità rispettandone l’essenza. Si tratta della seconda reinterpretazione del singolo “Lov-Lov-Love” dopo il remix di Get Far uscito a fine aprile, Un mix moderno tra suoni “French Touch” e ricordi ” Motown” dove il moderno incontra il vintage.

Prenotazione obbligatoria. Si consiglia l’acquisto anticipato dei biglietti.

Prevendita

Biglietteria Cinema Teatro Boiardo (via XXV Aprile, 3 – 42019 Scandiano): tutte le mattine fino a venerdì 17 dalle 9 alle 12

Biglietteria in via Garibaldi 9/B sempre a Scandiano: venerdì 17/9 dalle 17 alle 20, sabato 18/09 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20

Tel 0522/854355 – info@cinemateatroboiardo.comwww.cinemateatroboiardo.com – Prevendita online su Vivaticket