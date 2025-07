La trentesima edizione del Festival Mundus, a cura di ATER Fondazione, arriva in Piazza Fiume a Scandiano con tre concerti. Si inizia il 17 luglio con una nuova ospite di Mundus: Cecilia Krull, talentuosa cantante spagnola dalla voce raffinata e potente, voce iconica della sigla de La Casa di Carta, per l’unica data italiana del tour estivo.

Cecilia Krull, celebre in tutto il mondo per la sigla “My Life Is Going On” della serie Netflix “La Casa di Carta”, è un’artista appassionata e dedita alla musica fin dalla giovane età. Grazie ai genitori entrambi musicisti – papà francese e mamma cubana – si avvicina al jazz sin da bambina innamorandosene e specializzandosi in questo genere. Tuttavia, la sua personalità musicale è in continua evoluzione, spinta dalla voglia di sperimentare e superare i confini stilistici porta sul palco un’energia unica e una voce raffinata, potente e versatile.

Il successo della serie ha portato la sua voce in ogni angolo del mondo, dall’India alla Turchia, dalle Filippine al Brasile, dal Canada alla Francia, confermando il suo ruolo di artista internazionale capace di unire generi e culture attraverso la musica.

La formazione la vedrà accompagnata da Luis Guerra al piano, Francisco Manuel López “Loque” al contrabbasso e Daniel García alla batteria.

I prossimi appuntamenti del Festival Mundus in Piazza Fiume a Scandiano sono due: il 24 luglio c’è Danilo Rea con La vera storia di Billie Holiday, il 31 luglio Concita De Gregorio e Erica Mou intrecciano parole e musica In mezzo a un milione di rane e farfalle.

Informazioni e biglietteria ingresso unico € 12,00 – Vendita biglietti online su www.vivaticket.com/it/tour/festival-mundus-2025/3430, presso le biglietterie in ogni comune e in loco la sera dello spettacolo.

Per maggiori info: COMUNE DI SCANDIANO 0522 764258 cultura@comune.scandiano.re.it

www.comune.scandiano.re.it