Si trovava a bordo di una vettura quando i militari della stazione dei carabinieri di Casalgrande, nello svolgimento di un servizio perlustrativo e di controllo alla circolazione stradale, fermavano l’auto in via Carl Marx. Durante le procedure di controllo, alla richiesta dei documenti uno degli occupanti, poi identificato in un 34enne, manifestava un ingiustificato nervosismo, tanto da insospettire gli operanti che approfondivano i controlli. L’uomo veniva così trovato in possesso di un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di circa 50 grammi.

È accaduto poco dopo le ore 19:00 del 10 luglio scorso, quando i militari della stazione di Casalgrande, nel corso di un servizio perlustrativo e di controllo della circolazione stradale, in Via Carl Marx a Casalgrande fermavano un’autovettura con a bordo due persone. Durante le normali procedure di identificazione, alla richiesta dei documenti il passeggero mostrava una immotivata ansia, tanto da insospettire i militari operanti che decidevano appunto di approfondire i controlli, rinvenendo nella disponibilità dell’uomo un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di circa 50 grammi. A seguito di quanto emerso, l’uomo veniva condotto in caserma ed al termine delle formalità di rito denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.