Fiere d’Ottobre: la gestione degli spazi espositivi

La gestione degli spazi espositivi delle prossime Fiere d’Ottobre 2021 sarà curata anche quest’anno da SGP Eventi.

Rispetto alle scorse edizioni, in considerazione della situazione di particolare difficoltà economica che stanno affrontando gli operatori commerciali e in particolare quelli del commercio ambulante, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 14/09/2021, è stato stabilito:

di abrogare, per l’edizione 2021, la tariffazione straordinaria prevista dalle deliberazioni di Giunta n. 196/2008 e 223/2010 per riportarla alla ordinaria tariffazione prevista dal Regolamento per l’applicazione del canone di concessione del suolo;

introdurre alcuni spazi che vengono occupati dal Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo ed in particolare: tratto iniziale di via Cavallotti, tratto iniziale di via Menotti, via Clelia, piazzale Teggia, piazzale Roverella, via Aravecchia, via del Pretorio;

stabilire il posizionamento delle Associazioni senza scopo di lucro principalmente in via Farosi, via Mazzini e via Cavallotti (ultimo tratto);

Modalità d’iscrizione

inviando i moduli e la documentazione richiesta all’indirizzo mail: info@sgpeventi.it e sarà valida solo se l’invio della richiesta sarà completo di modulo iscrizione (compilato in ogni sua parte) con allegata copia di un documento di identità in corso di validità

Termini di presentazione delle domande

Per gli espositori che hanno partecipato all’edizione 2020 e vogliono riproporsi per l’anno 2021 nella stessa postazione, devono inviare l’iscrizione entro le ore 12 del 25 settembre 2021.

I nuovi partecipanti dovranno effettuare l’iscrizione on line entro le ore 12 del 01 ottobre 2021.

Chi intende partecipare a singole domeniche si potrà iscrivere entro il Martedì precedente la domenica mattina. Non si accettano iscrizioni la domenica mattina.

Informative e moduli di partecipazione

Sul sito internet del Comune di Sassuolo sarà possibile scaricare:

Informazioni e modulo di iscrizione per gli operatori economici; per l’Automercato in viale XX Settembre, per tutte le associazioni.

Per ulteriori informazioni e richieste inerenti l’iscrizione è possibile contattare SGP s.r.l., tel. 059/641811, cell. 335/6922928, mail: info@sgpeventi