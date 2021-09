Il 16 ottobre, presso il teatro Storchi di Modena, la finale dell’edizione del 2020 del Premio Pierangelo Bertoli

Sabato 16 ottobre 2021, alle ore 21.00, presso il Teatro Storchi di Modensa, si svolgerà la finale dell’edizione del 2020 del PREMIO PIERANGELO BERTOLI, precedentemente rinviata a causa della pandemia.

Il valore artistico di Pierangelo Bertoli è stato talmente elevato da motivare la nascita di un concorso che intenda premiare i Cantautori che, proprio come ha fatto Pierangelo, siano capaci di arrivare al cuore della gente attraverso i contenuti dei loro testi, l’impegno sociale e la capacità di distinguersi rispetto alle tendenze di pensiero e di moda attuali.

Giunto all’ottava edizione, il Premio Pierangelo Bertoli è indetto dalla Associazione Culturale Montecristo con il sostegno della famiglia Bertoli, la direzione artistica di Alberto Bertoli e Riccardo Benini e la collaborazione di BPER Banca.

Nell’ottobre del 2020 si sono tenute nel Comune di Sassuolo le semifinali dalle quali sono stati selezionati gli 8 finalisti della sezione “NUOVI CANTAUTORI”: DANIELE DE GREGORI da Roma con il brano “Prima gli Italiani” e la cover di Pierangelo Bertoli “Varsavia”; ASSIA FIORILLO da Napoli con “Io sono te” e “A Muso Duro”; FOSCARI da Roma con “Dare per scontato il Mare” e “Dal vero”; FRANZ da Monza con “Gli Specchi” e “Non ti sveglierò”; ALBERTO GIOVINAZZO da Potenza con “Pastori di Greggio” e “È nato si dice”; JOY da Siena con “Come Billie Holiday” e “Maria Teresa”; LORENZO SANTANGELO da Novara con “Inesistente” e “La Fatica”; STONA da Alessandria con “Io sono Marco” e “Vagabondi”.

Nella serata finale, presentata da Andrea Barbi, i Nuovi Cantautori saranno accompagnati nella loro esibizione dalla band composta dai musicisti di Pierangelo Bertoli, diretta da Marco Dieci.

Gli otto finalisti si contenderanno il PREMIO PIERANGELO BERTOLI “NUOVI CANTAUTORI”, che consiste in un riconoscimento in denaro e che darà al vincitore la possibilità di partecipare a manifestazioni di prestigio collaterali, anche televisive, che si svolgeranno in Italia nel corso del 2022.

Inoltre, grazie a NUOVO IMAIE, anche quest’anno verrà corrisposto a uno degli 8 Finalisti della sezione Nuovi Cantautori un premio di €10.000 per la realizzazione di un tour.

Per la sezione Big, invece, il PREMIO PIERANGELO BERTOLI sarà assegnato a un cantautore della musica italiana con una lunga e comprovata carriera di successo e con almeno 10 album all’attivo.

Negli anni precedenti il Premio è andato ad artisti del calibro di Eugenio Finardi, Luca Carboni, Stadio, Enrico Ruggeri, Francesco Guccini, Nek e Luciano Ligabue.

Saranno inoltre conferiti il PREMIO PIERANGELO BERTOLI “A MUSO DURO”, destinato a un cantautore che abbia trattato il tema dell’anticonformismo e dell’indipendenza intellettuale, il PREMIO PIERANGELO BERTOLI “PER DIRTI T’AMO”, per l’artista che nelle sue opere abbia affrontato il tema dell’amore, anche sul piano universale, e il PREMIO PIERANGELO BERTOLI “ITALIA D’ORO”, per un cantautore che abbia descritto la situazione politico-sociale contemporanea o prospettica.

I premi saranno assegnati da una Giuria composta da personalità di spicco del mondo della cultura, dell’arte e della letteratura italiana.

Il Premio Pierangelo Bertoli è indetto dalla Associazione Culturale Montecristo, Regione Emilia Romagna, Comune di Modena e Comune di Sassuolo, con la collaborazione di Arci Nazionale Circuito Musicale, Arci Real, Arci Modena coordinata da Mirco Pedretti, BPER Banca, Cantine Riunite Civ e TRCˋ ER24 (canale 518 della piattaforma SKY e TivuSat).