Suz tra musica e poesia: la cantautrice bolognese domani a “VERDI VIVA” Bologna

Uno spettacolo intimo tra canzoni in acustico e poesie musicate: sul palco di piazza Verdi arriva Suz, al secolo Susanna La Polla De Giovanni accompagnata alla chitarra da Davide Angelica, protagonista venerdì 17 settembre a VERDI VIVA. La piazza cambia musica, la rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Rusconi in collaborazione con il Comune di Bologna-Dipartimento Cultura, nell’ambito di Bologna Estate 2021.

Papa Ricky, Thavius Beck (Nine Inch Nails), KutMasta Kurt (Beastie Boys), Katzuma (Sangue Misto), Alessio Argenteri (Casino Royale) sono solo alcune delle collaborazioni della cantautrice bolognese, tre album all’attivo che ripercorrerà nel corso della serata. In scaletta, assieme ai brani di repertorio, Suz presenterà una selezione di poesie in musica cui è particolarmente legata.

Alle ore 19 il Pre-show, con il dialogo tra Otello Ciavatti e Valerio Varesi, con un excursus negli ultimi libri dello scrittore parmense, un incontro a cura del Comitato Piazza Verdi.

La platea potrà accogliere fino a centocinquanta spettatori nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti, mentre si potrà godere dello spettacolo anche dai tavolini dei locali circostanti.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.boxerticket.it/verdi-viva/ (prenotazioni disponibili da 72 ore prima dell’inizio dello spettacolo). L’accesso ai posti per gli spettacoli serali è consentito dalle ore 20.15 e fino alle 20.45. Dopo tale orario le prenotazioni non saranno più valide, i posti saranno liberati e messi a disposizione del pubblico. Per i pre-show l’ingresso è libero con registrazione all’ingresso a partire dalle 18:45.

Per accedere sono necessari Green pass e documento d’identità. Per informazioni 051238439, www.bolognaestate.it e www.fondazionerusconi.com.

Prossimo appuntamento sabato 18 settembre con E.Sperimenti Dance Company.