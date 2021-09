Il violento temporale di ieri sera ha provocato alcuni problemi in particolare nella zona di Carpi e Soliera. Una decina gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco, prevalentemente per seminterrati allagati e verifica di cavi elettrici in cui è penetrata acqua provocando scintillamento. Si coglie l’occasione per consigliare il controllo delle pompe di svuotamento degli interrati e la pulizia delle caditoie al fine di evitare danni in occasione di altri eventuali eventi temporaleschi.